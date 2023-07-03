法媒：中國在距北京100多公里的雄安新區建大型火車站

新區建設

中國 – 雄安新區是2015年以來第二個面積達到2000平方公里的中國國家級新區，將比巴黎大20倍。從1992年10月起，第一個國家級新區落戶浦東後，25年來，中國已成立19個國家級新區，中國國家級新區已經成為區域經濟發展的重要路徑。

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2017年4月1日，河北雄安新區震撼登場，將分三個階段建成2000平方公里的規畫目標。法國媒體報道，雄安火車新站將有效舒緩擁有兩千萬人口北京擁堵的交通。

雄安站是雄安新區開工建設的第一個重大基礎設施項目，是雄安新區的交會車站，現在每天開行京雄城際列車17對，從北京到雄安最快只要50分鐘。

除了高鐵，還有京港澳高速、京雄高速、大廣高速等多條高速公路連接北京和雄安，它們讓“千年古城”和“未來之城”牽手。

高空俯瞰，雄安站站房整體造型猶如荷葉上滴落的露珠，寓意“清泉源頭，風吹漣漪”。雄安站建築面積達47.52萬平方米，共設13台23線，建築總高度47.5米。

走進雄安站生產指揮中心，一面長9.6米、寬2.5米的LED顯示屏呈現在眼前，客運數據、作業實時狀態、設備管控等數據一目瞭然，展示在這個“管控平台”上。

生產指揮中心管理着站內1000餘部空調，上萬盞照明燈的開關，可調取全站1000餘部監控以及水電錶的實時數據。

法國《回聲報》報道，2017年2月，習近平專程到河北省安新縣進行實地考察。他表示，建設雄安新區是一項歷史性工程。