路透：香港警方對八名海外活動人士發出通緝逮捕令

香港/國安法/

香港警方周一指控八名海外活動人士犯有嚴重國家安全罪行，包括與外國勾結和煽動分裂國家，並對導致逮捕的信息提供懸賞。警方在新聞發布會上稱，被告包括活動人士羅冠聰Nathan Law、郭安娜Anna Kwok和劉雲鵬 Finn Lau、前立法會議員Dennis Kwok 和Ted Hui、律師兼法律學者任嘉倫、 Mung Siu-tat以及網絡評論員Yuan Gong-yi。

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據路透社今天報道稱，香港警方發出通緝令，並懸賞每人 100 萬港元（合 127,656 美元），表示將儘可能凍結被告的資產，並警告公眾不要在經濟上支持他們，否則將面臨違法風險。

被通緝的這些活動人士分布在美國、英國和澳大利亞等多個地方。

香港去年因曠日持久的反華抗議活動而震動後，北京於 2020 年對這個前英國殖民地實施了一項國家安全法。香港當局依照此法對上述活動人士進行通緝。

澳大利亞外交部長黃英賢表示，澳大利亞政府對香港當局對“包括澳大利亞民主人士”發出逮捕令的消息“深感失望”，並稱澳大利亞一直對香港國家安全法的廣泛適用表示擔憂。

包括美國在內的一些國家表示，該法律被用來鎮壓香港的民主運動，並破壞了1997年香港回歸中國統治時同意的“一國兩種制度”所保障的權利和自由。

中國和香港當局表示，該法律恢復了維護香港經濟成功所需的穩定。

目前在澳大利亞喬治城大學高級研究員任嘉倫說：“我的職責是……繼續大聲疾呼，反對目前正在進行的鎮壓，反對現在統治香港這座曾經是亞洲最自由的城市的暴政。”

任嘉倫在該大學亞洲法律中心通過電話告訴路透社，“我想念香港，但就目前情況而言，沒有一個理性的人會回去，”任警察說。他被指控會見外國官員，煽動對香港官員、法官和檢察官實施制裁。

香港民主委員會執行董事郭安娜在華盛頓對路透社表示，她不會讓步。郭安娜說：“我敦促拜登總統立即做的一件關鍵事情是，對香港特首李家超可能進入美國參加 11 月在舊金山舉行的亞太經合組織會議表示強烈和堅決的拒絕。”

郭安娜指責稱，“他是那個懸賞 100 萬港元抓我人頭的人。他是那個策畫了影響深遠的跨國鎮壓的人。“”

據羅冠聰在推特上表示，他還因其他案件受到“通緝”，他在兩年前在英國獲得了難民身份。羅冠聰寫道：“我要求香港人不要配合任何相關的追捕或賞金行動。” “我們不應該限制自己、自我審查、被恐嚇或生活在恐懼之中。”

其他五人沒有立即向路透社發表評論。

香港警方在新聞發布會上表示，已根據國家安全法逮捕了 260 人，其中 79 人被判犯有顛覆和恐怖主義等罪行。

據李家超說：“我們絕對不是在進行政治表演，也不是散布恐懼。”他承認說，如果被通緝者留在國外，被起訴的機會很小。李家超說，“如果他們不回來，我們就無法逮捕他們，這是事實。”但他說。“但我們不會停止想要逮捕他們。”

路透社說，香港保安局表示支持警方“將潛逃海外的人繩之以法”的努力。