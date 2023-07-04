國民黨總統候選人稱如當選與中國搞好關係 把兵役時間縮回去

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台灣主要反對黨國民黨總統候選人侯友宜承諾取消原定於1月份生效的延長義務兵役制，稱他將緩解與中國的緊張關係，從而不再需要延長兵役期限。

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台灣反對派總統候選人誓言縮短兵役期。台灣與北京的關係是明年 1 月 13 日總統選舉前夕的一個中心問題，近年來人們越來越擔心中國可能入侵這個中國聲稱擁有主權的台灣。

據路透社說，為了應對日益嚴重的安全擔憂，民進黨總統蔡英文去年 12 月宣布，自 1 月 1 日起，所有男性的義務兵役期將從四個月延長至一年。

主要反對黨國民黨候選人侯友宜表示，民進黨引發了“戰爭危險”，但他將努力確保和平。據侯友宜稱，“當我當選總統後，我將努力確保海峽兩岸的穩定與和平。之後，我將恢復為期四個月的兵役。

侯友宜是在昨天晚間接受TVBS採訪時作如上表示。目前仍然是新北市市長侯友宜說：“兩岸的穩定將決定我們的兵役問題，這就是為什麼我會努力確保穩定。”

據路透社今天報道稱，中國宣稱台灣是自己的領土，並加大了對台灣內外的軍事和外交壓力，要求台灣接受中國的主權。民進黨領導的台灣政府表示，只有台灣人民才能決定他們的未來。國民黨傳統上傾向於與中國建立密切關係，而蔡英文則否認北京認為雙方都是一個中國的一部分，這激怒了北京。

侯友宜的競選對手是民進黨的現任副總統賴清德。賴清德在民調中領先。

侯友宜說，他支持國民黨的立場，即台灣和中國都是一個中國的一部分，儘管每個人都可以對這個說法有自己的解釋。

該報道說，蔡英文於2016年上任，因任期限制而無法再次參選。