路透稱中國任命黨書記監管金融顯示有穩定擔憂

中國/央行/潘功勝

中國官方政策內部人士和分析師表示，中國任命金融技術專家潘功勝擔任央行最高政治職務，這表明中國領導層對中國龐大的金融部門的系統性風險日益擔憂。

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就中國選擇中國人民銀行任命一位黨委書記監管金融，兩名政策消息人士告訴路透社，在抗擊資本外流方面嶄露頭角的潘功勝將在易綱行長卸任後可能接任中國人民銀行行長。

分析師表示，自 2012 年起擔任央行副行長的潘功勝本月將年滿 60 歲，預計他不會偏離中國為支持經濟復蘇而審慎的寬鬆政策步伐。他被譽為規避風險的央行行長，在過去十年中多次打擊金融威脅方面發揮了關鍵作用。他的任命正值中國試圖抵禦約 9 萬億美元的地方政府債務和占經濟活動約四分之一的房地產行業低迷對其金融穩定構成的重大挑戰。

一位參與政策討論的消息人士表示，“他將能夠從高層實施關鍵的金融政策，以應對經濟的不確定性。”由於此事的敏感性，該消息人士不願透露姓名。他還透露，“潘功勝的專業能力將有助於維護系統性金融風險的底線，特別是在房地產行業放緩的情況下，並抵禦重大的系統性危機。”

2016年，潘功勝還擔任了中國最高外彙監管機構的職務，管理着約3.2萬億美元的全球最大外彙儲備。潘功勝以對貨幣投機者採取強硬立場而聞名，還參與了國家銀行改革、收緊房地產市場和金融科技監管以及禁止加密貨幣。

目前尚不清楚潘功勝將如何發揮影響力，但中國央行觀察人士預計，即使央行的迴旋餘地有限，潘功勝仍將引導政策支持經濟，並利用宏觀審慎規則來遏制風險。

出乎意料的是，執政的共產黨周六任命潘功勝接替郭樹清擔任央行黨委書記。《華爾街日報》援引知情人士的話稱，此舉是接替易綱的前奏。

中國今年採取了一系列措施，加強黨對中國龐大但基本上封閉的金融體系的控制，包括計畫成立中央金融委員會來監督中國人民銀行和其他金融監管機構。