通緝8人：特首威脅咄咄逼人 大律師警告“友好”國家可能拘人送香港

中國/香港/重金通緝8人

香港政府昨日決定懸賞800萬港幣通緝8名已經在不同外國的香港人士，他們遭指控罪涉香港國安法分裂國家。香港特首李家超今天更以強硬語言警告，罪控違反《國家安全法》的八名民主運動人士唯有自首一路，否則香港政府將永遠追捕他們，他們將永遠活在被逮捕的恐懼中。儘管李家超昨日稱香港無法在國外施行逮捕。但香港大律師認為，與香港友好國家不排除拘捕上述8人遣送給香港治罪。

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據中央社今天引述消息報道，香港行政會議成員、資深大律師湯家驊今天表示，被警方國安處通緝的海外港人，如果途經“與香港友好的國家或地方”，有可能會被強制遣送回港。

但官方香港電台今天引述湯家驊說，所有國家安全的罪行都屬於政治罪行，根據聯合國指引及香港法律，不可以要求移交政治人物。不過他表示，如果被通緝人士途經“與香港友好的國家或地方”，不排除被當地以行政或強制措施移送回港的可能性。但這不是法律問題，而是國際政治問題。

該大律師沒有提及哪一些可能是香港友好國家。

警方國安處昨天公布通緝前立法會議員羅冠聰和許智峯等8名海外港人，指他們涉嫌觸犯分裂國家等“港區國安法”罪行。據報導，羅冠聰等人分別處身美國、英國或澳大利亞，這些國家已中止實施與香港簽訂的移交逃犯協定。

據本台報道稱，在2019年民主抗議活動後，北京於2020年在香港出台了《國家安全法》，以鎮壓異議人士，這八名活動人士在此後出逃。他們被指控與外國勢力勾結，危害國家安全，這些罪行可被判處終身監禁。

香港特首與警方呼籲民眾告發。香港特首呼籲公眾幫助警方輯捕，據他說，即使是活動人士的 "親戚和朋友 "也可以提供信息。警方已承諾懸賞100萬港幣（11.7萬歐元）以獲取信息。