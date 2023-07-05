中國商務部原副部長威脅美國 管制芯片原材料出口才開始

美國財長訪華倒計時

美國財政耶倫即將抵達北京之際，中國一名頗有影響力的貿易政策顧問、前商務部副部長魏建國周三威脅說，中國管制芯片原材料只是開始。

2023年4月20日，美國財政部長珍妮特-耶倫在由約翰-霍普金斯大學在美國華盛頓尼特茲大樓舉辦的論壇上討論 "美中經濟關係"。耶倫將於6月6日-9日訪問中國。

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中國歡迎美國財長訪問北京嗎，看起來很勉強，中國政府星期二的相關決定似乎使緊張的兩國關係雪上加霜。星期二，北京當局宣布從8月1日起，對鎵、鍺等用於芯片和電動汽車的稀有金屬實施出口管制。

中國商務部原副部長魏建國周三對『中國日報』稱：中國政府的“這一舉措是經過深思熟慮的重拳出擊，不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼。”

法新社周三相關報道指出，這位對中國政府貿易政策頗有影響力的前高官聲明稱：“這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級。”

被視為準官方喉舌的前『環球時報』總編胡錫進周三撰文形容北京採取相關措施，是要“讓它們知道：中國不是好惹的。”

分析人士指出，北京當局這一舉措明顯針對拜登政府而來，華盛頓已在限制對華出口高精度芯片方面採取了一系列措施，並鼓勵盟國日本和荷蘭採取同樣的限制措施，荷蘭政府在6月30日公布了芯片製造設備的出口管制措施，新規定限制最新型號的深紫外光刻設備出口到中國。日本也於5月23日出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施.

華盛頓正在考慮對向中國出口高科技芯片實施新的限制，預計美國和荷蘭也會進一步限制向中國銷售芯片製造設備。

據指出，中國是世界上最大的鎵和鍺生產國，其中鎵產量約佔全球的94%。不過兩種金屬並非非常稀有，但開採成本較高。一些分析認為，中國採取限制舉措可能短暫擡高鎵、鍺的價格，但中國也將隨之喪失市場主導地位。

耶倫首次訪問中國，這是繼美國國務卿布林肯之後一個月內訪華的第二位美國政府高官，也是近五年來美國財長第一次訪問中國。旨在致力於恢復世界上兩個最大經濟體之間的關係。

鑒於美中關係持續惡化，耶倫此行被普遍認為很難有重大突破。