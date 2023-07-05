中國多地暴雨成災，重慶15人喪生，4人失蹤

中國/暴雨洪災

中國北方連日受高溫天氣困擾之際，重慶、湖南、陝西等多地連日暴雨成災。根據官方通訊社新華社5日引述地方通報的數字，重慶市已經有15人因暴雨引發的洪災喪生，另有四人目前下落不明。中國國家氣候中心近日警告，預計今夏極端天氣氣候事件偏多

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3100萬人口的重慶及周邊地區近日連發暴雨，災害嚴重。法新社5日發自北京的報道指出，從當地媒體展示的視頻中可以看到，大量泥水湧入，淹沒了一些居民區，一些汽車被洪流掀翻，一座鐵路橋也部分衝斷。

中國半官方通訊社中新社5日的報道稱，重慶萬州3日至4日遭遇暴雨襲擊，導致36個鎮鄉受災，受災人口達3萬7千多人，上萬人緊急避險轉移。

其它地區也不同程度面對暴雨洪災。四川省境內，有超過46萬人不同程度受災。湖南地區也有上萬人因洪災而被緊急轉移。據新華社報道，6月30日，湖南西部地區遭遇特大暴雨，降雨量為1980年以來最高紀錄。當地政府2日宣布，有兩千所民宅受損。

位於西北部的陝西近日也出現暴雨洪災。自7月1日起，多個地區普遍出現暴雨，漢中地區80多條公路受損中斷。法新社引述當地媒體報道稱，災情之嚴重為最近50年未遇。

與此同時，中國北部多地則正面對高溫熱浪襲擊。首都北京及附近地區6月底一度氣溫高達41攝氏度，創下自1961年有氣象記錄以來的最高值。

中國國家氣候中心近日組織有關專家開會，認為今年盛夏中國極端天氣氣候事件偏多，階段性強降水、暴雨洪澇、高溫熱浪等災害較重。專家預計，7月，大部地區氣溫接近常年同期到偏高，還將有多次高溫天氣，一些地區降雨量也可能高於往年。