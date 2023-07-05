中國經濟疲軟 製造業和服務業萎縮

中國/經濟

中國經濟復蘇放緩，7月5日公布的獨立消息顯示中國6月份的製造業連續第三個月出現萎縮，非製造業疲軟。

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獨立的採購經理人指數今天公布最新消息顯示，中國六月服務業活動有所增長，但增速是今年1月份以來的第二低，也是中國經濟復蘇失去動力的最新跡象。

財新媒體和標準普爾全球發布的採購經理人指數（PMI）統計顯示，中國經濟發展在6月為 53.9 點，低於 5 月份的 57.1點，如果低於 50 的顯示經濟萎縮。

自從去年12月，中國政府取消了實施了近三年的應對新冠疫情的清零限制措施以來，今年一月經濟出現逐漸復蘇跡象，主要受益於餐飲，旅遊和交通業的復蘇。

中國服務業的恢復帶動經濟復蘇。中國官方數字顯示，第一季度中國服務業佔中國國內生產總值的58%。

財新消息指出，儘管6月份中國經濟出現放緩，非製造業疲軟，但服務業就業人數連續第五個月繼續增長。

6月份的製造業和服務業綜合指數的跌幅也是兩年多來的最快。

經濟學家王哲指出中國的復蘇缺乏一個支點來彌補其國內市場發展動力不足、內需疲軟和經濟前景的黯淡。

法新社分析指出，最近幾個月中國經濟復蘇失去動力新跡象讓人質疑政府刺激經濟復蘇行動是否足夠。