台灣立法院長從蘇澳港搭客輪首航日本與那國島盼強化台日觀光

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台灣立法院長游錫堃為推動宜蘭縣蘇澳鎮和日本「與那國島」之間的觀光直航，4日和宜蘭縣長林姿妙等人搭乘「南北之星二號」客輪，從台灣東北部的蘇澳港啟航，前往與那國島，日本眾議院議員古屋圭司等人則陪同搭乘同一艘客輪來到台灣。古屋圭司表示，台日必須加強合作，讓動作頻繁的中共不敢越雷池一步，美國、澳洲等國都應合作牽制。游錫堃則說，這趟航行有觀光踩線、直航破冰與國會外交三個意義，只要台灣人民防衛意識夠強，面對中共政權沒有必要太過悲觀。

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與那國島隸屬日本沖繩縣，是日本最西端的島嶼，也是最靠近台灣的日本國土，距離台灣東北部的蘇澳港只有111公里，天氣好，從蘇花公路靠海的舊路線高處就能望見與那國島。

與那國島面積29平方公里，人口不到1700人。島上只有一個港口，和日本國內的港口聯繫，還沒有開放境外船隻停靠，這次是透過台日國會，外交斡旋，才促成蘇澳及與那國島兩地首航。

游錫堃登船前激動表示，這次航行就像小學生遠足「非常興奮」，國民政府遷台後，戒嚴時期海禁，中斷了兩地的往來，他與許多人都覺得可以嘗試恢復。

昨天搭乘首航客輪的九十多人中，有四十多人是觀光業者，希望促成蘇澳和與那國町的觀光。游錫堃說，日本每年來台遊客兩百多萬人，只要百分之一希望到與那國島觀光，石垣、與那國島、跟蘇澳，就有機會成為一條觀光路線，尤其與那國島旅宿業不發達，日本遊客如果選擇在宜蘭住宿，對宜蘭縣的觀光幫助極大。

同行的台灣蘇澳鎮長李明哲說，希望未來航線能常態化，過去曾有「麗娜輪」直航蘇澳到日本石垣市，後來停航；現在日方一直在推動恢復與蘇澳的直航，去年也曾派人來蘇澳討論過可行性，希望發展小型快輪為主的跳島旅行，蘇澳到與那國島，單程只要兩小時。

古屋圭司則回憶說，去年十月雙十節前夕，他曾率領日本二十多位國會議員來台，在游錫堃安排下到蘇澳眺望與那國島，陰天仍隱約可見。游錫堃當時說，希望近期內能到與那國島眺望台灣，沒想到短短八個月就實現。他提到，已過世的日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事、日本有事」，台海現在是世界的焦點，台日必須加強合作。