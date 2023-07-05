拜登會晤瑞典首相稱"期待瑞典加入北約"

美國/瑞典/北約

美國總統拜登周三(7月5日）再次表示支持瑞典加入北約，拜登並在北約峰會前一周在白宮會晤瑞典首相剋里斯特松。土耳其和瑞典的外交官員定於周三再次舉行會談，解決土耳其反對瑞典加入北約的問題。

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法新社消息，拜登周三在白宮的橢圓形辦公室會見瑞典首相剋里斯特松，拜登重申他"期待"瑞典加入北約，並表示他完全支持瑞典入盟。

克里斯特松則感謝拜登對瑞典入盟的全力支持，他表示，瑞典將會對北約有所貢獻。

美國與西方各國一樣，都希望瑞典能在本月11日至12日，在立陶宛召開北約峰會之前正式加入北約。不過，日前一名伊拉克男子在瑞典斯德哥爾摩舉行的抗議活動中焚燒《可蘭經》，引發穆斯林世界憤怒，並遭到土耳其總統埃爾多安譴責，這一事件為瑞典加入北約的申請增添新變數。

美國等西方國家紛紛敦促土耳其批准瑞典加入北約，並強調瑞典遵守了去年與土耳其就庫爾德反對派運動達成的協議條款。

但土耳其總統埃爾多安周二表示， 除非瑞典不再庇護土耳其政府認定是恐怖分子的組織，否則他們不會撤回反對瑞典加入北約組織的決定。

北約秘書長斯托爾滕貝格上月表示，在立陶宛首都維爾紐斯舉行北約峰會前，瑞典和土耳其將先在比利時布魯塞爾召開高層會議，討論瑞典加入北約的可能性。

土耳其和瑞典的外交官員定於周三將再舉行會談，解決土耳其反對瑞典加入北約的問題。