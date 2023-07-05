李玟因憂鬱症輕生離世"首位進軍美國樂壇華人歌手"

香港/歌手/李玟

歌手李玟7月5日因憂鬱症纏身輕生去世。李玟生前創華語歌手多項紀錄，被指是首位進軍美國樂壇、在全球發行英語專輯的華語女歌手，也是首位登上奧斯卡頒獎典禮舞台獻唱的華人女歌手。

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中央社報道，歌手李玟的姊姊李思林周三在臉書發文表示，李玟數年前不幸染上憂鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下而輕生，5日在醫院搶救無效去世，享年48歲。

李玟在無意識狀態下被送到瑪麗醫院，家人周三在臉書宣布她的死訊，北京華納周三晚也發文證實李玟周三因憂鬱症已經離世。

李玟本名李美林，出生香港，9歲時舉家移民美國加州。李玟在1993年回香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍。

李玟1994年6月在台灣發行首張個人專輯"愛就要趁現在"正式出道並走紅，為當時台灣歌壇注入從未出現過的美式唱腔新風貌。她同時也在快歌DiDaDi的MV里化身動感舞後造成轟動。1998年她與成龍共同為中文版動畫片"花木蘭"配音，同時演唱經典歌"自己"。

李玟隨後推出英語專輯CoCo’s Party、Just No Other Way，成為首位在美國出道的華裔歌手。同時因演唱電影"卧虎藏龍"主題曲"月光愛人"入圍第73屆奧斯卡金像獎最佳電影歌曲獎，又寫下首位登上奧斯卡舞台獻唱的亞洲歌手記錄。

李玟的國際知名度高，曾任傑克遜、瑞奇馬丁（Ricky Martin）等多名巨星亞洲巡演嘉賓。

北京華納周三晚發文表示，"李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯，不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且以歌聲、舞蹈讓大家感受到她希望帶給大家的力量，她是華人的驕傲"。