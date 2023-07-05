港媒指警方通緝國安犯多達數十人 保安局長稱公布通緝八人是要中斷其資金鏈

香港/政治

在不少人質疑香港警方難以從海外引渡八名被懸紅通緝的海外民主派人士後，保安局長鄧炳強表示，發出拘捕令除了要通緝八人，亦要切斷他們的資金鏈，包括凍結丶限制丶沒收和充公其財產，並查出他們在本地和外國的聯繫人丶同黨或背後金主。另外，有香港傳媒報道，因涉嫌違反國安法而被港府列入通緝名單的港人多達數十人，其中包括眾籌發起人。

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不少法律和政治學者均指出，港府難以向國際刑警組織要求把懸紅通緝的八名港人發到「紅色通緝令」(red notices，簡稱「紅通」)上，因為國際刑警會按聯合國標準審視，並拒絕把政治犯或行使人權人士列入向各成員國發出的「紅通」內，港府現時懸紅的八人很左1能被拒絕。另外，在《港區國安法》生效後，半數與港府簽訂逃犯引渡協定的國家已停止執行協定，包括懸紅通緝八人所在的英國丶美國及澳洲，更不可能會因應港府要求而遣返八人。

不同評論有不同估計，以美國為基地的「人權觀察」發聲明批評港府行動毫無理據時認為，懸紅通緝八人是要把中國的政治威嚇運動擴大至海外。台灣國防安全研究院副研究員侍建宇亦認同，港府在沒有辦法追究八人的情況下懸紅通緝，是要恫嚇所有港人或海外華人，令他們審查自己的言論，而被通緝者亦肯定會有精神壓力。而網上時事評論員吳志森則認為，當局是要滿足關鍵績效指標(KPI)，因為懸紅通緝八人中，據報羅冠聰等人早已被通緝，但一直未能把羅緝捕歸案。

而保安局長鄧炳強昨(4日)午在立法會會議後表示，發出拘捕令，除了要通緝八人，亦要切斷他們的資金鏈，並查出其幕後金主。

他更點名直斥被通緝的羅冠聰是「現代漢奸」，形容羅指自己的行為合理合法但又拒絕回港是「厚顏無恥」，又指羅在外國享受榮華富貴，但被挑動的青少年則在香港承擔法律後果，如此行為是「縮頭烏龜，食人肉饅頭」。

羅冠聰其後在臉書反駁鄧局長的言論，指自己並無逃避，而是承擔繼續在國際舞台為民主運動發聲的責任，質疑他是因為「伸個頭出嚟『篤眼篤鼻』」才被通緝。他又不無嘲諷地呼籲鄧局長盡量不要出來「丟人現眼」，指鄧不再出現是港人的最好消息。

另外，《南華早報》4日引述匿名消息來源報道，因國安法被香港警方通緝的有數十人，這些人多在國安法生效前後離港，現時大多居住在北美丶英國或澳洲，根據內部評估，外國執法機關不大可能協助港府將他們引渡回來。

報道續稱，除已公布的八人外，其他被列入港府通緝名單的，還包括立法會前議員梁頌恆丶前英國駐香港總領事館職員鄭文傑丶在反修例運動後期主打國際線而現時身處美國的張昆陽丶流亡德國的前本土民主前線召集人黃台仰丶在美遊說制裁港府官員的美籍港人朱牧民丶學生獨立聯盟召集人陳家駒，以及「學生動源」前成員劉康。

上述七人早已有傳媒報道被港府通緝，但香港警方沒有正面回應。

報道繼續引述不具名消息來源說，在全球發動眾籌募捐的，也被列入港府的通緝名單，指這些人具有一個月內籌款數十萬港元的能力。消息警告，響應眾籌的支持者，若其捐款用於煽動分裂或顛覆國家，亦可能被界定為違反國安法。

警方周一公布，自2020年6月30日《港區國安法》生效以來，國安處已逮捕260人，年齡介乎15歲至90歲，當中161人與五家企業被起訴，79人被判刑。

至於被國安處懸賞每人100萬通緝的八人，分別是前立法會議員羅冠聰丶許智峯及郭榮鏗；前職工會聯盟總幹事蒙兆達丶前法政彙思召集人任建峰丶香港民主委員會執行總監郭鳳儀丶「香港議會」籌組人之一的袁弓夷，以及攬炒團隊成員劉祖廸。