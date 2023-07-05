澳洲總理：懸紅通緝八名在外港人「不可接受」 中方再促勿包庇

香港/政治

香港警方以涉嫌觸犯《港區國安法》為名懸紅通緝八名身處海外的前民主派人士，事件繼續發酵。繼中國外交部開腔反批英美澳三國官員的指責丶要求各國停止包庇罪犯後，澳洲總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese) 今(5日)早直指港府做法「不可接受」 ，又指澳洲雖然會在力所能及的範圍內與中國合作，但明言雙方在人權議題上存在分歧。

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港警國安處周一每人懸紅100萬港元通緝的八名海外港人中，法律學者任建峰是澳洲公民，而立法會前議員許智峯則在2020年底獲特批入境澳洲至今。澳洲總理阿爾巴尼斯周三接受電視九台( Nine television)訪問時形容，事件不可接受。他補充，澳洲會在石行範圍內繼續與中國合作，但亦會在有需要時表達雙方存在分歧，而中澳在人權議題上是有分歧的。

而在昨午，中國外交部發言人毛寧回應美英澳三國對懸紅通緝一事表示關切甚至「譴責」時說，中方對個別國家詆毀國安法丶干預香港法治表示「強烈不滿和堅決反對」。她指出，八名被通緝人士「竄逃」海外後，繼續煽動分裂國家丶顛覆國家政權，充當外部反華勢力干預香港事務的「急先鋒」，行徑惡劣，嚴重違反國安法，亦嚴重危害中國主權丶安全和發展利益。她重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，敦促有關國家「停止為反中亂港分子撐腰張目丶停止包庇罪犯」。

而在中國外交部發言人開腔前，中港五個政府架構已發言支持香港警方行動和批駁英美澳主責官員干預，當中，香港特首李家超昨早表示，八人縱使走到天涯海角，港府亦會終身追捕。為免惶恐渡日，實應早日自首。

在香港警方周一發布懸紅通緝令後，英國和澳洲外長以及美國國務院先後發言批評港府行動。當中，今年初曾與被通緝的任建峰和許智峯會晤的澳洲外長黃英賢表示，澳洲政府對港府引用廣泛的國安法去逮捕或恐嚇民主派及公民社會表示深切關注，澳洲會繼續支持在當地行使言論和集會自由的人士。

警方國安處日前公布，每人懸紅100萬港元通緝八名涉嫌違反國安法罪行人士，除上述二人，餘下的分別是立法會民主派前議員羅冠聰和郭榮鏗；已解散的香港職工會聯盟前總幹事蒙兆達丶美國港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀丶攬炒團隊的劉祖迪，以及在海外籌組「香港議會」的評論員袁弓夷。在沒有提供具體證據的情況下，警方指控他們勾結當地「反華勢力」丶在聽證會或社交平台上呼籲制裁港府或法官丶影響香港金融中心地位等。

2020年中生效的《港區國安法》，是北京為香港訂定，中港政府一直指此法有助香港穩定，是經歷2019年反修例運動後「由亂及治丶由治及興」的關鍵，但西方國家則認為國安法打壓港人人權自由，是中國違反國際協議之舉，而聯合國包括人權事阞委員會在內的多個委員會更要求港府廢除或修訂國安法。