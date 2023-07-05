香港警方以違反"國安法"為由逮捕4名前"香港眾志"成員

香港/英國/人權

香港警方以觸犯香港國安法為由，對8名流亡港人發布通緝令後，5日又以違反國安法為由拘捕4名前香港"眾志"成員，其中1人為前"香港眾志"主席林朗彥，4人被控涉嫌資助遭通緝的流亡港人。

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法新社援引香港警方周三發布的聲明稱，被捕的四名男子涉嫌利用現有公司、社交媒體和移動應用程序“支持逃亡海外並繼續從事威脅國家安全活動的人”。香港警方並稱，被捕的4人年齡在26歲至28歲之間，他們被指控“串謀勾結外國或外部勢力威脅國家安全”以及“串謀實施煽動行為”。

根據香港《星島日報》等媒體報導，港警國安處5日中午突擊搜查葵涌一處工業中心一單位，帶走大量標語、海報、文件等證物，四名被捕的男子涉案行為包括透過網購平台支援流亡港人；星島指出，其中一名被捕者是前"香港眾志"主席林朗彥，涉嫌在網購平台"懲罰mee"支援流亡海外"逃犯"，包括8名被懸賞通緝的流亡港人。不過警方尚未證實此事。

香港警務處國安處日前對八名已流亡海外的港人發布通緝令，每人懸賞100萬港幣。被通緝的八人分別為前立法會議員羅冠聰、許智峰、郭榮鏗等。

法新社稱，美、英、澳等國對港警通緝這些流亡的民主派港人紛紛予以譴責。

被港警通緝的8人中，許智峯、任建峰目前流亡澳洲。澳洲總理阿爾巴尼斯5日表示，香港懸賞通緝兩名澳洲居民，"令人無法接受"，儘管澳洲將持續在可行領域與中國合作，"但是我們在必要處會提出異議，我們在人權議題上確實意見不同。"澳大利亞2020年暫停與香港的引渡協議，該國外國干預法也禁止外國監視在澳異議者，或妨礙行使言論自由。許智峯5日受訪表示，澳洲外交部已經聯絡他，要提供保護措施。

據路透社報道，英國外交大臣克萊弗利此前也針對港警通緝8名港人表示，絕不容忍中國企圖在英國及海外恫嚇個人、試圖使其噤聲。克萊弗利（James Cleverly）在推特發文表示："決定對8名運動人士發出逮捕令，其中一些人在英國，這是中國威權政府展開治外法權又一例證。"他稱，英國將始終捍衛言論自由的普世權利，並為那些被針對的人挺身而出。