南海九段線再惹風波 或殃及赴越南演出的韓國當紅女團Blackpink

南中國海爭端

繼美國影片『芭比娃娃』因電影畫面出現“九段線”地圖遭越南禁映之後，韓國當紅女團Blackpink越南巡演主辦公司被揭露支持中國在南海的九段線主張。河內當局已下令調查核實，位於北京的中國主辦公司iME周四正式向越南當局道歉。

韓國女團BLACKPINK月底將在越南河內演出，但有越南網友發現，總部設在北京的主辦單位iMe娛樂集團支持中國的南海九段線主張，在越南引爆激烈反彈。

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總部設在北京的娛樂公司iME周四表示，這是一場 "誤會"。越南文化和信息部已於周三下令“審查”，眾多越南網民呼籲抵制音樂會。

中國在地圖上使用U形“九段線”標明對南中國海絕大部分海域擁有主權，其中包括被越南視為其大陸架的大片海域。同樣對南中國海部分地區聲索主權的菲律賓為此上告國際仲裁法庭，該法庭2016年認定，中國的“九段線”主張沒有法律依據，但中國拒絕承認該法庭的裁決。

在美國華納兄弟公司拍攝的『芭比娃娃』中，其中一個場景的地圖畫面呈現了中國主張的“九段線”，越南當局日前決定禁止原定7月21日在越南上映的影片。

主辦韓國當紅女團Blackpink越南巡演的中國公司iME周四辯解稱，其“網站上的地圖圖像並不代表任何特定國家的領土，我們尊重所有國家的主權和文化”，並宣布將替換“不適合越南人的圖像”。該公司還宣布已向越南當局寄去了書面說明。

越南當局周四重申，“在越南推廣和使用帶有‘九段線’的產品或出版物構成了對越南法律的違反，是不可接受的”。

根據法新社報道，越南網民日前發現中國主辦公司iME網站的主頁上出現了這張被稱為“九段線”的南中國海地圖，消息傳出後，一下子觸動了越南民間與官方的敏感神經。

按計畫，韓國明星女團Blackpink將於7月29日和30日在河內舉行兩場音樂會。消息傳出後，在這個很少舉辦大型國際藝術活動的越南首都引發空前的期待。但被起底中國主辦公司網站上有主張中國主權的“九段線”南海地圖後，越南一些臉書和抖音的用戶呼籲抵制音樂會。

在Blackpink Vietnam FC（粉絲俱樂部）的臉書頁面上，有越南網友這樣評論：“為了支持越南，我們最好不要參加iME主辦的演出”，還有網友說：“這裡涉及我們國家的主權。雖然我很喜歡Blackpink，但我們應該為我們的主權發聲”。

越南官方目前尚未決定是否取消上述演唱會，也未公布調查結果。