澤連斯基訪問布拉格 呼籲各國加緊軍援烏克蘭

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烏克蘭總統澤連斯基周四(7月6日）晚從保加利亞轉往布拉格，對捷克進行訪問，就烏克蘭加入北約尋求支持；在俄羅斯對利沃夫發動襲擊之際，澤連斯基呼籲西方加快向烏克蘭運送武器。澤連斯基在保加利亞呼籲各國加緊軍援烏克蘭稱，"交付武器的遲緩拖延了基輔的反攻行動"。澤連斯基坦承反攻不夠快速，但"烏軍正在推進"。

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法新社消息，在烏克蘭向俄羅斯軍隊發起反攻之際，澤連斯基周四晚間抵達布拉格，並與捷克總統帕維爾舉行會晤，而在北約重要的峰會下周即將在立陶宛維爾紐斯舉行。

澤連斯基在其Facebook頁面上發布了一段視頻，在捷克安排的正式的歡迎儀式上，身着軍綠色T恤的澤連斯基與帕維爾握手致意。

澤連斯基表示，在對捷克兩天訪問期間，他將會晤捷克總理菲亞拉以及參眾兩院議長，與捷克官員舉行“實質性會談”。

此前，澤連斯基剛剛結束對保加利亞一天的訪問。澤連斯基在索菲亞表示，他(對各國的穿梭訪問）旨在填補“武器的短缺"，而時間越來越緊迫。

澤連斯基重申，向烏克蘭交付武器的遲緩拖延了基輔的反攻行動，使俄羅斯得以加強在被佔領地區的防禦，特別是布設地雷。澤連斯基呼籲合作夥伴國須保持(支持烏克蘭的）積極性，"否則，我們將失去戰場主動權”。

烏克蘭和保加利亞周四還簽署了一份聯合聲明，保加利亞支持烏克蘭在定於7月11日至12日舉行的維爾紐斯峰會之前加入北約。

與此同時，在烏克蘭境內，周三至周四夜間，俄羅斯對利沃夫發動了空襲，利沃夫是一個很少成為攻擊目標的西部主要城市，襲擊造成五人死亡，至少36人受傷。據報道，這是自戰爭開始以來俄軍對該地區發動的最具破壞性的襲擊。俄軍連續的空襲並造成30多棟公寓樓和建築物受損。

澤連斯基在社交網站回應襲擊時說，烏軍必定會作出強烈反擊。

總部設在巴黎的聯合國教科文組織周四譴責俄軍的襲擊稱，遇襲損毀的住宅大樓是歷史建築，位於世界遺產舊城的緩衝區。教科文組織稱，這是戰事爆發以來，在世界遺產公約保護地區的首次遭到襲擊，教科文批評俄羅斯違反世遺公約和1954年《關於武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約》。

烏克蘭總統澤連斯基周五將前往伊斯坦布爾，與土耳其總統埃爾多安舉行會談。俄羅斯此前威脅要退出土耳其贊助的烏克蘭穀物出口協議。