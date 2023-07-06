美國獨立日 司馬南欣欣然拜訪美駐華使館

中美關係

7月4日是美國獨立節，司馬南發文宣告“詫異!美國大使伯恩斯請我吃飯”， 他被視為“毛左”、“反美鬥士”、“愛國大V”，對受到美國大使邀請出席美國獨立日活動流露出歡喜，這是令不少網友詫異的。

廣告 繼續瀏覽後續

司馬南是出了名的“反美鬥士”，也有人諷刺他“反美是工作，留美是生活”，指他雖然反美，卻能自由進出美國，在美國還置有房產。有網友說，這要反過來是一個美國的“反中鬥士”，中國叫他吃不了兜着走。

美國獨立日，司馬南是受到美國大使伯恩斯邀請參與慶祝活動的幾百人之一。從司馬南發出的一串照片看，跟伯恩斯大使笑臉說話，留影，一派欣欣然的樣子。

次日，司馬南為紀念這次活動，發了一篇長長的文字，題為『詫異! 美國大使伯恩斯請我吃飯』，有網友評論：“故作詫異，實則歡喜”。

文中對自己與美國大使平起平坐頗有點得意，他寫道：“一個戰狼大使，一個反美鬥士，你們在一塊為什麼不打起來，還一塊吃吃喝喝？還一起拉着手照相？”

他接着自問自答：“這叫外交禮儀啊，人家請你吃飯，你跟人家厲害什麼呀？美國外交官有時懂得‘不講理也要講禮’的道理，傻子也不會見到石頭都踢呀。”

有網友回懟了一句：“請轉告我國外交部，如你說的：不講理也要講禮。”

司馬南稱伯恩斯為“戰狼大使”，是否是在暗諷中國的外交官們？中國外交官這些年以“戰狼”作風聞名，在國際上頗遭人詬病：既不講“外交辭令”，也不“講理講禮”。

司馬南受邀參與美國獨立日活動，看樣子是很高興，文章語氣顯得很寬宏大量：“中美關係雨過天晴，是為至盼”。

對於美國大使邀請司馬南，有人很憤怒，指司馬南只是個政治投機型小醜，質疑美國駐華使館為什麼邀請破壞中美友好的人。還有網友說，“反美鬥士成了美國駐華大使館的客人，還三請四請的。去美國也來去自由。反共人士能被中國駐美大使館邀請嗎？能去中國嗎？怕是要被間諜法懲辦吧。這就是美中兩國胸襟的差距。

科普作家方舟之發推表示：“美國駐華使館邀請司馬南參加獨立節慶祝活動沒什麼奇怪和可質疑的，人家崇尚的是言論自由、多元化、對話、溝通。如果中國使館邀請反華鬥士或俄國使館邀請反俄鬥士參加國慶慶祝活動，那才不可思議，他們只會請‘中國人民的老朋友’或‘俄國人民的老朋友’”

伯恩斯當日發推說：“在這個獨立日 #IndependenceDay，我們要對世界傳遞的信息是：所有在世界各地努力不懈追求一個紮根於民主與基本自由、希望與光明、尊重與尊嚴更美好的未來的人們，切記美國 #USA 與您們站在一起。”