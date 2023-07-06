耶倫在華開啟經濟外交 北京不願強裝笑顏？

美國財長耶倫訪華

美國財長耶倫周四抵達北京，開啟對中國為期四日的“經濟外交”。儘管觀察家們並不期待耶倫作為財長首次訪華能夠取得重大突破，她仍希望致力於恢復世界上兩個最大經濟體之間的關係。

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此間分析認為，耶倫此次中國行面臨的重大挑戰是如何讓中方相信，美國以國家安全名義阻止中國獲得半導體等敏感技術的一系列舉措並不是為了損害中國經濟。

耶倫抵達北京幾小時前，中國商業部前副部長，被視為在中國外貿政策方面頗具影響力的魏建國再次不點名對美國發出威脅。星期二，中國決定對芯片和電動汽車製造必不可少的鎵鍺兩種稀有金屬實施出口管制，此舉被視為是對華盛頓採取的一系列針對北京的限制芯片出口的反擊。隔了一天，魏建國對『中國日報』表示，中國政府的“這一舉措是經過深思熟慮的重拳出擊，不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼”。魏建國進而威脅，“這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級。”

在美中關係因北京管制鎵鍺出口而雪上加霜的背景下，魏建國的發言為幾個小時後抵達北京訪問的耶倫蒙上了陰影。耶倫訪華，雖然各界並不期待有重大突破，但這是近五年來第一位美國財長訪問中國，也是繼日前美國國務卿布林肯訪中後，第二位近五年來訪問北京的美國重量級官員。無論如何，華盛頓為挽救中美關係不至於繼續下滑，尤其為避免發生不測事件的勉力溝通可窺一斑。

在耶倫訪華前夕，北京公布管制鎵鍺出口，尤其在當前美中在高技術領域緊張對峙的局面下，魏建國的發言更被廣泛視為劍指美國。北京當局周四似乎有意緩解氣氛，周四，中國商務部發言人束珏婷對媒體稱：“中國政府這些限制出口的舉措不針對任何國家。”她補充說，美國和歐盟在北京宣布這一舉措前已被提前告知。束珏婷解釋說，“管制出口並非禁止出口”，並表示，如果出口這些金屬符合現行標準和規則，將發給出口許可。

耶倫就在這樣一種氣氛中來到中國。她為期四日的“經濟外交”面臨許多關鍵問題，首先是半導體爭端。拜登政府從2022年起，以維護國家安全的名義，決定嚴格限制出口中國的先進半導體和芯片製造機械的種類，激起中國的不滿，北京周二對鎵鍺等稀有金屬限制出口顯然是對上述措施的反擊。

特朗普政府時期與北京開啟貿易大戰，對中國進口產品課徵數千億美元的懲罰性關稅，拜登政府被認為有望取消這些對中國進口商品的關稅，但不會在短時間內實現。耶倫本人質疑這些關稅的有效性，但拜登政府的其他高級官員認為，關稅有助於鼓勵供應鏈撤離中國。據華爾街日報援引專家分析，耶倫本次中國行可能不會觸及此類問題。

另外一個重大問題是中國營商環境惡化，外國在華企業越來越不安全。5月份，美國存儲芯片製造商美光科技未能通過中國的安全審查。一段時間以來，中國的涉外諮詢公司也面臨打壓。外企還對中國日益收緊的國家安全法，以及日前生效的反間諜法感到不安。除此之外，人民幣彙率問題，人權和國家安全問題的緊張也加重了雙方缺乏互信的氛圍。

法新社則注意到，耶倫抵京時在機場僅受到中國財政部次級官員與美國駐華大使伯恩斯的迎接，這無疑是兩國關係緊張的跡象。美中雙方對此行能否打破美中關係的僵局似乎都不報太大的希望，一位陪伴耶倫訪華的高級官員則認為，“如果我們不能夠在某些方面達成共識，能夠對話就顯得更加重要。”

在中國方面，一些中國觀察人士認為，耶倫4月份在有關美中經濟關係的演說中，把美國及盟國的國家安全放在最重要的位置令人難以樂觀。中國全球化智庫創始人王輝耀這樣對路透社描述：“我不能說耶倫不受歡迎，但是中國不能一邊吞下毒藥，一邊還要強裝笑顏。”

耶倫周五將於中國總理李強會談，目前還不知道中國國家主席習近平是否與她會面。