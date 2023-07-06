耶倫將會晤李強 預計與中方討論有關鎵、鍺出口限制措施

美國/中國/耶倫訪華/貿易

美國財長耶倫周四(7月6日）下午抵達北京，展開4天的訪華訪問。耶倫在抵達後發推文表示，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，以及更好溝通。據美方官員說，耶倫周五將與中國總理李強會面，預計耶倫將與中方討論有關鎵、鍺的出口限制措施。

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路透社報道，美國財長耶倫在抵達北京之後發推文表示，很高興來到北京，並期待推進拜登總統有關深化美中兩國間溝通的目標。耶倫在推特上說，美國尋求與中國進行健康的經貿競爭，以使美國的企業及員工受益，美國也希望共同努力應對全球挑戰。

耶倫說，美方在必要時將採取行動保護國家安全，此行提供了一個溝通的機會，避免溝通不暢或產生誤解。

路透社稱，耶倫抵達北京時僅受到中國財政部次級官員和美國駐中國大使伯恩斯的低調迎接，顯示美中兩國關係，特別是經貿關係緊張。雙方的觀察人士都對耶倫此行能否緩和美中緊張關係不抱太大希望。

路透社6日引述美國高級官員稱，耶倫周五將與中國總理李強，以及中央財經委員會辦公室主任劉鶴等官員會面。

官員稱，耶倫與中國的談判將並非徒勞，在兩國有分歧時進行溝通更加重要。美國已明確表示不支持中美經濟脫鉤。美方希望進行"坦誠且富有成效"的對話，為未來的溝通奠定基礎。

路透社引述這位官員稱，中國不公平的經濟操作，損害美國企業和工人的利益。耶倫將在會面中提及中國"不公平做法"，包括最近針對美國公司的懲罰性行動以及市場准入障礙。

美國官員稱，預計耶倫將與中方討論有關鎵、鍺的出口限制措施。官員稱，中國的舉動"讓我們感到擔憂"，這就是為什麼需要有多元化供應鏈的例子。

中國商務部3日宣布，為"維護國家安全和利益"，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。