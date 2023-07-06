路透社：美國即將宣布包括集束彈藥的新一批對烏克蘭軍援

美國/烏克蘭/軍援

路透社消息，據美國官員周四(7月6日）表示，美國預計將宣布一項新的烏克蘭武器計畫，其中包括提供集束彈藥，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯。與此同時，人權觀察敦促俄羅斯和烏克蘭不要再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

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路透社消息，據兩名要求匿名的美國官員表示，美國將在周五宣布新的一批烏克蘭軍援，其中包括155毫米自走榴彈炮炮車發射的集束彈、海馬斯多管火箭系統、布拉德利戰車和史賽克裝甲運兵車。

據白宮稱，美國正在積極研究向烏克蘭提供集束彈藥，但白宮方面沒有做任何正式的宣布。美國總統拜登下周將前往立陶宛首都維爾紐斯，出席北約峰會。

美國國防部一名高級官員上個月表示，美國軍方認為集束彈藥對烏克蘭有用，但由於國會的限制和盟友的擔憂，尚未批准交付。

就在美國考慮是否答應烏克蘭政府的要求供應集束彈藥之際，國際團體"人權觀察"周四發表報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。

人權觀察（Human Rights Watch）敦促俄羅斯和烏克蘭不要再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

全球已有超過120個國家簽署一項禁用此類武器的國際條約。集束彈通常會在大片區域內散布大量的小型子炸彈，這些小炸彈可能在數個月或數年後，導致未注意的平民殘疾或身亡。

目前俄羅斯、烏克蘭和美國都拒絕簽署這項禁用集束彈的公約。

人權觀察引述100多位居民、目擊者和當地救援人員稱，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭向當時俄羅斯掌控的烏東城市伊久姆（Izium）及周邊地區發射集束彈藥火箭，造成伊久姆至少8位平民身亡、15位平民受傷。

人權觀察此前也指出，俄軍在烏克蘭使用集束彈藥，已經造成許多平民喪生，聯合國人權理事會也記錄了俄烏雙方使用此類炸彈的情況。

人權觀察軍控倡議主任魏爾漢（Mary Wareham）聲明表示："俄羅斯和烏克蘭使用的集束彈藥，目前正殘殺平民，且這種情況會持續很多年…雙方都應立即停止使用，而不是試圖獲得更多這些濫殺人命的武器。"

烏克蘭政府此前呼籲美國國會議員施壓美國拜登政府，希望批准運送集束彈給烏克蘭。