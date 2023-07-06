運動員奧運得獎片段配《榮光》侮辱國歌罪成作先例

香港/政治

一名年輕男子於前年7月將東京奧林匹克運動會花劍個人賽金牌得主張家朗得獎片段的國歌部分配上2019年反修例運動歌曲《願榮光歸香港》(下稱《榮光》)，並發布至網上平台，他否認觸犯「侮辱國歌罪」，但經審訊後被裁定罪名成立，是香港首宗經審訊後裁定「侮辱國歌罪」成的案件。法官表明，判處入獄機會很大，但會押後兩星期判刑，以便取得被告的背景報告，而被告亦需即時還柙。

張家朗獲獎時凡國歌部分被配上反修例歌曲的片段作可在網上尋獲2023年7月6日

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涉案片段已在youtube下架，但本台今早仍可在youtube搜尋《榮光》版的張家朗獲獎片段，但點擊次數不足一萬，只及涉案片段一成。

東區裁判法院裁判官屈麗雯昨(5日)天裁決時指出，運動員在奧運奪金頒獎儀式「必須和只能播放國歌」，這代表着運動員及其所屬國家的尊嚴和榮耀，必須嚴肅及莊嚴地進行。根據《國歌條例》，被告的行為有損國家象徵和標誌，性質嚴重。

她又逐點反駁27歲被告鄭榮進在錄影會面時的說詞，指被告稱換歌是為了練習剪輯和不清楚《榮光》背後意思是「脫罪的辯解，自相矛盾」，不接受其成為抗辯理由。

裁判官稱，以《榮光》及其信息的廣泛流傳，被告沒可能不知道歌曲與反修例事件有關，加上被告在片段的標題中強調是「榮光版本」，又將《榮光》完全取代國歌播放，但頒獎典禮現場的拍掌聲卻沒有被消除，反映被告是刻意挑選有國歌的部分進行修改，屬明知而作出相關行為，明顯損害中國國歌的象徵和尊嚴，絕非出於誤會或無知。

裁判官又指，改版後的影片發布後有十萬次點擊率及數百個留言，被告並無刪除，令侮辱國歌行為具延續性，裁定被告侮辱國歌罪成。

辯方求情時表示，被告是攝影師，審訊時亦盡量節省法庭時間，考慮到被告有良好背景，認為長時間緩刑會是適當刑罰，向法庭提出索取社會服務令報告。裁判官下令還柙被告至7月20日判刑，以待索取其背景報告。

此案的判刑剛巧是港府就《榮光》申請禁制令的開審前夕，但資深大律師湯家驊認為，此案裁決未必代表法庭判斷《榮光》的歌詞屬分裂國家，罪成主因是改編國歌歌詞本身有問題，預料案件未必有助律政司申請禁制令。