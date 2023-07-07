中國擬強化禁止日本食品進口中國措施

中國/日本/核污染

7月7日，中國海關總署指出：海關總署進出口食品安全局負責人就國際原子能機構發布日本福島核污染水處置綜合評估報告回答記者提問時表示：當前，日本核污染水排海問題已成全球關注焦點，也引起中國消費者對自日本進口食品安全的擔憂。中國海關將保持高度警惕，以對國內消費者絕對負責為原則，視事態發展及時採取一切必要措施，確保中國消費者餐桌上的安全。

4月16日，日本駐韓國大使館牆壁上貼出日本副首相麻生太郎的巨幅畫像，韓國民眾抗議日本向海洋排泄核污水的決定。地面上的抗議文字寫着：“喝污染的水沒問題”。

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國際原子能機構4日下午發布綜合性報告稱，福島第一核電站排放處理水的計畫符合國際安全標準。放射性物質對人體和環境的影響是非常微小的，可以忽略不計。

日本內閣官房長官松野博一在6月6日的新聞發布會上表示，與包括中國和韓國在內的許多海外核設施相比，東京電力福島第一核電站處理水每年向海洋排放的放射性氚量較低。反駁了中國將日本的核處理水稱為“核污染水”的做法。

7月7日，中國海關方面指出：中國海關注意到國際原子能機構近日就日本福島核污染水排海方案發布的綜合評估報告。這份報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。日方在排海的正當性、凈化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

中國海關總署表示：為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗。

2011年福島第一核電站事故後，中國禁止日本東京、福島、宮城、長野等10個都縣的所有食品進口中國，實際上也不承認10都縣以外的蔬菜等的進口，隨着日中有關福島第一核電站核處理水排海爭論的加劇，中國可能對日本進口食品採取更加嚴厲的限制措施。