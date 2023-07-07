歐盟批港府大削區議會直選議席 嚴重質疑港式民主 港府強烈反對並要求道歉

香港/政治

歐洲聯盟(歐盟)就香港通過大削直選議席逾八成的地區議會改革草案發表聲明，指此舉嚴重削弱港人選擇地區事務代議士的能力，違背發展代議式民主的承諾，綜合港府近年的其他改變，令人嚴重質疑香港的自由民主和政治多元狀況。港府強烈反對歐盟的評論，並罕有地要求歐盟澄清聲明中的謬誤及致歉。

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香港幾乎只由建制派組成的立法會昨(6日)午全票通過改革區議會制度的草案，歐盟對外行動署迅速發表聲明，指有關改革違背香港《基本法》中對代議式民主的承諾，進一步破壞「一國兩制」原則。

發言人指出，港府繼2020年實施《國家安全法》和在翌年改革特首及立法會選舉規則後，推出大削直選議席至不足五分之一的區議會選舉改制，嚴重削弱港人就地區事務選擇代議士的能力，上述發展令人對香港的基本自由丶民主和政治多元狀況提出嚴重質疑。而根據《中英聯合聲明》和中國的國際承諾，這些範疇的保障在 2047 年之前應該不變。

歐盟呼籲中國和香港當局恢復外界對香港民主進程的信心，並推動在《基本法》中訂明的普選，以及維護香港的高度自治和對人權自由的尊重。

港府深夜作出回應，指歐盟的評論失實，亦是對香港民主發展的「無稽妄議」，對此表示強烈反對，又強烈要求歐盟立即停止干預中國內政及散播謊言。

港府發言人指出，改革是要恢後區議會在《基本法》中一個「非政權性區域組織」的定位，而《聯合聲明》及《基本法》均無一字提及區域組織須由選舉產生，「任何將區議會說成是所謂『民主進程』的一部分，完全是指鹿為馬丶無中生有。」港府形容，歐盟的聲明是居心叵測，只是以「民主」為藉口來干預中國內政。

翻查資料，《基本法》雖沒有提及區域組織需由選舉產生，但立法會昨日審議區議會草案時，循選舉委員會界別晉身立法會的謝偉俊議員表明，不能「搞錯」《基本法》的方向是推動民主，期望現時有關區議會的安排屬「過渡期」，日後可「行返轉頭」。

發言人重申，改革區議會是因為有大量區議員作出違反區議會職能的行為，甚至將區議會作為挑戰國家主權和危害國安的平台，故須在制度上堵塞漏洞，把「反中亂港」分子完全排除於區議會之外，以全面落實「愛國者治港」原則。