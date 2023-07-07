港議會通過民主大倒退的地區議會新制 民主黨派有人參選但不踴躍

香港/政治

香港立法會以全票通過民主成分被大幅削減的地區議會改革草案，而新一屆區議會的選舉將於年底舉行。港府第二把手陳國基期望，越多人參選越好，重申不計較黨派背景，只須愛國便可。而之前沒有派員參選以「愛國者治港」為原則的立法會選舉的民主黨，其主席羅健熙表明，有少數黨員表示有意參選區議會；但他補充，北京沒有派「中間人」與該黨接觸。而評論則認為，最終民主黨派有多少人可以「入閘」參選，須視乎北京意向。

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除民主黨外，另一老牌民主黨派「香港民主民生協進會」(簡稱民協)亦會有人參選，據了解，至今至少有兩人積極考慮，其中一人是為該會前主席譚國僑擔任六年助理的郭偉誠；另一個「積極考慮」派員參選的，是由狄志遠退出民主黨後創立的新思維，而早前批評區議會改革方案的立法會惟一有民主派背景的議員狄志遠，在昨日的立法會會議上，最終投下贊成票，指「有區議會總比無區議會好」。

現階段料傳統民主黨派頂多佔直選議席一成

為落實「愛國者治港」，港府於2021年推出民主成分大減的立法會選舉，但傳統民主黨派均沒有派員參選，故此大眾均關注民主黨派會否參選經港府「重塑」的新區議會選舉。據本台了解，民主黨和民協兩個傳統民主派現時有意參選人數只屬單位數，即使全獲北京「開綠燈」並全部勝出，亦只佔88席直選議席約一成，連在44個選區中至少佔一席亦辦不到。

改革區議會選舉的草案昨(6日)在立法會三讀時以全票通過，只有立法會主席按例沒有投票外，餘下88名議員均表態贊成。而民政及青年事務局局長麥美娟總結髮言時直言，修訂能為「禍害香港地方行政多年的政治鬧劇畫下終止符」，又指新制獲市民支持。

已獲通過並將於下周一刊憲生效的《2023年區議會（修訂）條例》訂明，明年1月1日起開始的新一屆區議會，總議席會由現時的479席減至470席，當中，民選議席會由現時的九成半大減至19%，比例較區議會引入民選議席時的1982年更低；又重新引入委任議席，並佔四成；餘下四成議席由新的間接選舉產生，讓地區「三會」（即政府委任的地區分區委員會丶地區防火委員會丶地區撲滅罪行委員會）成員經地區委員會界別進入區會。

條例又訂明，參選人更須通過愛國者資格審查等「過三關 」門檻，包括須從「三會」各取得三個提名；當選後更會由現時的監察者和撥款者變成配合政府牽頭制訂的地區政策，並須接受政府監督及處罰。

在昨日的民主黨新推出網台節目上，主席羅健熙甫開始便被問及黨內參選區議會選舉意向。羅表示，早前已邀請黨友表達意願，初步聽到有參選聲音，但人數不多，主要是現任或前任區議員，稍後會與有意參選者面談，以衡量是否值得民主黨推薦予市民。他更透露，年初時有較多人有意一試，但自從具體的「442」方案在5月出台後，有興趣者減少近半。

在2019年區議會選舉中取得91席而成為最大政黨的民主黨，經辭職潮及區議員宣誓後，至今只餘 7席，在新區選方案公布後，民主黨曾表示失望，並指是倒退之舉。現時則是會與有意參選者商討。

劉慧卿望黨員有尊嚴地嘗試參選

民主黨參選意向雖有所軟化，但羅健熙強調，不會以利益交換方式來換取建制派提名，參選者亦須秉持該黨原則。本身是黨內紀律委員會成員的節目主持人劉慧卿亦表示，若有參選人為求當選而令民主黨聲譽受損，紀委會將考慮懲處。

至於過往北京透過「中間人摸底」的情況有否出現，羅健熙表示，未有聽聞。他亦不願評估民主黨成功「入閘」的機會，但補充，政治氣候仍是「寧左勿右」，狀態未見放鬆。

劉慧卿則認為應該參選，更可以作為一種試驗，若當選後發現不能接受，屆時可以辭職，前提是要有尊嚴地去做。

區選方案出台後，有曾欲參選的區議員打消意向，原因之一是要向曾為自已對手的建制派「乞票」，沒有尊嚴。

政府鼓舞

民主黨派對新區議會的參選意欲不強，但官員則一片贊好和表示感到鼓舞。當中，特首李家超形容，通過草案是香港完善地區治理工作的一個重要里程碑，貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裡。

俗稱「兩辦」的北京港澳事務辦公室和中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)亦分別發表聲明，歡迎草案通過。「兩辦」認為，香港重塑區議會制度的立法工作順利完成，是特區全面落實愛國者治港丶不斷提高治理水平的又一重要舉措，必將為推動香港從「由亂到治」走向「由治及興」發揮重要作用。相信區議會在新制下更能助民解困，增進民生福祉，增加市民幸福感丶獲得感。