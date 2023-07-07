澤連斯基訪問土耳其 會晤埃爾多安

烏克蘭/土耳其/外交

烏克蘭總統澤連斯基於周五(7月7日）傍晚抵達伊斯坦布爾後，立即與土耳其總統埃爾多安舉行會晤。除了為烏克蘭加入北約尋求支持外，雙方會談還聚焦延長"黑海穀物協議"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，伊斯坦布爾是澤連斯基此次多個北約國家穿梭訪問的最後一站，旨在獲得更多西方軍援，並為烏克蘭加入北約尋求支持。這也是澤連斯基自戰爭開始以來首次訪問土耳其。

不過，美國周五已經明確表示，在定於7月11日至12日在立陶宛維爾紐斯舉行北約峰會之後，烏克蘭不會加入北約。 白宮國家安全顧問沙利文周五向媒體表示，烏克蘭“在成為北約成員之前仍要完成一系列步驟”。

另外，土耳其總統埃爾多安與俄羅斯及烏克蘭都保有密切的關係，澤連斯基與埃爾多安會談另一個重點是討論在戰爭期間跨黑海出口烏克蘭糧食的協議。

由聯合國和土耳其斡旋、於2022年7月簽署的糧食協議將於7月17日到期，俄羅斯表示沒有理由延長該協議。澤連斯基和埃爾多安都希望延長這項"黑海穀物協議"，允許烏克蘭在戰爭期間將穀物運向全球市場。

俄羅斯周五表示，將“密切關注”澤連斯基與土耳其總統埃爾多安舉行的會談，並稱他們在伊斯坦布爾的會面“非常重要”。

克里姆林宮發言人佩斯科夫向媒體表示，“我們將密切關注這些會談的結果。”他補充道，“了解討論的內容對我們來說很重要。”