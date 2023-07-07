烏克蘭即將獲得威力巨大後患亦不小的集束炸彈

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭一直要求美國提供集束炸彈，從而一改大反攻艱難挺進的局面。給還是不給？在俄羅斯侵烏500日之際，美國最終下定決心，向烏克蘭提供集束炸彈，這意味着華盛頓在向基輔提供的武器類型方面跨過了一個相當難跨越的門檻。

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白宮國家安全顧問沙利文對媒體表示： “這是一個困難的決定。我們推遲了一段時間”，但他補充說這是“正確的做法”。他說，拜登總統是在與盟國協商後做出這一決定的。他還保證，烏克蘭人已經就他們使用這些武器的情況提供了“書面”承諾，以盡量減少“對平民造成的風險”。

法國外交部在美國宣布向烏克蘭提供集束彈藥後表示，法國繼續尊重其簽署『奧斯陸公約』時所做的承諾。但是“法國理解美國希望幫助烏克蘭在面對俄羅斯發動的非法侵略時行使其合法防衛權的決定”。法國的意思很清楚，集束炸彈固然是法國的禁物，但日日遭俄羅斯侵略軍蹂躪、集束炸彈轟炸的烏克蘭有權以其人之道還治其人之身。

集束炸彈，威力巨大，遺患不小，對它的使用一直存在着巨大的爭議。根據『華盛頓郵報』此前披露的消息，美國向烏克蘭提供的集束炸彈，是一種名叫M864，155口徑的炮彈，1987年起服役美軍。五角大樓最後一份相關的報告公開於二十年前，美國國防部在報告中說：“這種炮彈的“啞彈”率為6%，這意味着炮彈攜帶的72個集束炸彈中至少有4個在大約22500平方米的範圍內未能爆炸。”

但五角大樓發言人賴德在周四的簡報中說，美國有幾種兩用改進型常規彈藥炮彈的變種：“我們正在考慮供應的不包括老式變體，這些變體的啞彈率超過2.35%”。改進型炮彈可攜帶長達29公里的雙重用途集束炸彈：殺傷人員和反坦克。

通常所說的集束炸藥散播或釋放小型炸彈，在撞擊前、撞擊時或撞擊後引爆。根據所使用的武器類型，散布或釋放的集束炸彈的數量可以從幾十枚到600多枚不等。

在軍事層面，集束炸彈無疑威力巨大，它可以用來消滅大量的敵方士兵，癱瘓機場跑道，或在廣大地區布雷以阻礙敵人前進。

集束炸彈帶來的問題是，它在比幾個足球場還大的範圍內不分青紅皂白地散布大量的小型炸彈，其中相當一部分未能引爆而被埋在地下，形同地雷。

然而它最大的問題是違反了國際人道主義規則，專家說，有5%到40%的集束彈藥在撞擊時沒有爆炸，因此可以在地下停留幾十年，從而不分青紅皂白地傷害平民和士兵。

2022年8月，集合了一批專業性質的非政府組織的集束炸彈監測組織指出，烏克蘭戰場是目前唯一使用集束炸彈的地區，使用者是俄羅斯軍隊。

白宮宣布向烏克蘭提供集束炸彈後，一些人道主義組織立即警告集束炸彈對平民帶來的嚴重惡果：國際殘疾協會--人類與包容組織（HI）的巴普蒂斯特.查普伊斯譴責說：“從長遠來看，這是對平民的死刑判決。有一些尚未出生的人將成為受害者。”他還表示，“這類炸彈威脅着人道救援組織進入戰區，因此阻止了受害人口得到拯救的生命線。”

考慮到該類型炸彈潛在的後果嚴重，聯合國於2008年通過『奧斯陸條約』，該條約於2010年生效。該條約禁止生產、銷售和使用集束彈藥。共有123個國家簽約，但敘利亞、美國、俄羅斯、中國和以色列等國除外。

2008年的公約指出，集束彈藥 "殺害或殘害平民，包括婦女和兒童，阻礙人體發育發展，妨礙衝突後的恢復和重建，拖延、阻止難民和流離失所者重返家園"。

集束炸彈在第二次世界大戰期間大規模出現。美國在伊拉克和阿富汗使用了這些武器，以色列在黎巴嫩也使用了這些武器，特別是在2006年對真主黨使用了集束炸彈。查普伊斯指出，在越南戰爭結束近50年後，“老撾還在清理美國的集束彈藥”。

大赦國際說，美國的決定 "是一個倒退，破壞了國際社會在試圖保護平民在武裝衝突期間和之後免遭此類危險方面取得的巨大進展"，呼籲華盛頓撤銷其決定。

烏克蘭總統澤連斯基周五在推特上感謝“來自美國的龐大而不可或缺的國防援助計畫”，“謝謝美國人民和拜登總統。”