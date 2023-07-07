美國宣布向烏克蘭提供集束彈藥 拜登：“這是一個非常艱難的決定"

美國/烏克蘭/軍事/集束彈藥

美國周五(7月7日）宣布，向烏克蘭提供包括集束彈藥在內的新的軍事援助，以支持烏克蘭對抗俄羅斯。這是美國首次向烏克蘭提供集束彈藥，美國總統拜登表示，“這對我來說是一個非常艱難的決定"。美國並稱，"烏克蘭不會在下周北約峰會結束後加入北約"。澤連斯基立即對美國的決定表示歡迎。

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法新社報道，美國總統拜登周五接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，“這對我來說是一個非常艱難的決定，”拜登並說，他事先與盟國和美國國會討論了這個問題。

法新社稱，此舉"跨越了向基輔提供的武器類型的門檻"。

美國白宮國家安全顧問沙利文周五向媒體表示， “這是一個艱難的決定，我們推遲了一段時間(宣布這一決定）"，不過，沙利文表示，"這是正確的做法”，"幫助烏克蘭對抗俄羅斯軍隊的需要超過了風險"。

沙利文說，拜登總統在與盟友協商並得到其政府的一致意見後做出了這一決定。

沙利文並表示，烏克蘭已經就使用這些武器做出了書面保證，盡量減少“對平民造成的風險”。

正在土耳其訪問的烏克蘭總統澤連斯基立即對美國拜登政府的決定表示感謝和歡迎。澤連斯基在推特上發文稱，“美國提供了一項龐大且是(烏克蘭）急需的國防援助”。澤連斯基在社交平台形容，美國提供"及時、龐大和急需"的防衛援助，他感謝美國人民和拜登的"決定性步驟"。他說，擴大烏克蘭的防禦能力，將為解除對烏克蘭土地的佔領，以及拉近和平，提供新工具。

美國周五宣布向烏克蘭提供新的8億美元軍事援助計畫，除了包括“集束彈藥（DPICM）在內的額外火炮系統和彈藥外，此輪軍援還追加了防空彈藥、裝甲車和反裝甲武器等裝備。該計畫使自2022年2月戰爭爆發以來美國對烏軍事援助總額超過410億美元。

集束彈藥是一種可在空中打開並在大範圍內釋放較小子彈的炸彈群，其子彈藥數量可以從幾十枚到 600多個不等。許多國家簽署了2008 年《奧斯陸公約》禁止使用和生產集束彈藥，但美國和烏克蘭都不是該公約的締約方。

美國的決定預計將可能引發一些長期反對使用集束炸彈的盟友國家和人道主義組織的反對。

白宮國家安全顧問沙利文周五就此進行了詳細解釋，他表示，“火炮是這場衝突的核心武器”，而且俄羅斯自戰爭開始以來就一直使用這種(集束彈藥）武器。

另外，就烏克蘭加入北約問題沙利文表示，"烏克蘭不會在定於下周舉行的維爾紐斯北約峰會結束後加入北約"儘管這一問題將會在峰會上討論。沙利文說，烏克蘭在成為北約成員之前仍需經歷多個步驟。

法新社稱，烏克蘭加入北約申請將是下周北約峰會的核心議題之一，北約領導人將會重申最終接納烏克蘭入盟意願。

另外，白宮顧問沙利文還表示，預計瑞典“在不久的將來”加入北約。沙利文稱，目前阻止瑞典入盟的土耳其和匈牙利“有可能”在下周的北約峰會上改變立場，沙利文說，即使事實並非如此，美國預計瑞典也會“在不久的將來”加入北約。