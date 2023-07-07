美國氣候特使克里即將訪華 "重啟兩個最大污染國間的氣候談判"

美國/中國/克里訪華/氣候

美國國務院官員周五(7月7日）表示，美國總統拜登的氣候變化特使克里即將訪問中國，與中方討論共同合作應對氣候變化的可能性。克里此前接受訪問時稱，他將於下周前往中國，"重啟世界上兩個最大污染國之間的全球變暖談判"。正在北京訪問的美國財長耶倫預計8日將與中國副總理何立峰會面。美國官員稱，氣候及金融是美中兩國"明顯有可能"合作的領域。

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法新社報道，美國國務卿布林肯上個月訪問北京之後，美國和中國在歷經數月緊張局勢後恢復交往，美國氣候特使克里下周對中國的訪問正是在此背景下展開。

而美國財政部長耶倫目前正在中國訪問。

這將是美國前國務卿克里被總統拜登任命為氣候特使以來第三次訪華。

克里日前在接受《紐約時報》採訪時表示，此行將於下周進行，他將尋求與北京的“真正合作”。克里表示，“我們需要真誠的合作"，他說，“中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的排放國。顯然，我們負有尋求共識的特殊責任。”

克里表示，他計畫在7月16日這一周與中國氣候特使解振華和其他“最高級別”官員會面。

克里表示，他將敦促中國加快淘汰煤炭、打擊森林砍伐，並發布一項減少甲烷排放的計畫。甲烷是一種從石油和天然氣井泄出的強效溫室氣體。中國在2021年與美國的聯合協議中表示將解決這些問題，但迄今為止尚未實施。克里說，“我們實際上在研究一些具體行動來推動這一進程”，“如果我們不能讓中國積極地與我們合作應對這一挑戰，我們都會遇到更大的問題。”

消息稱，拜登政府認為，氣候問題是美中兩個激烈競爭的大國可以合作的領域之一。

去年夏天，中國暫停了氣候談判，以抗議美國前眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣。

路透社引述美國財政部一名高級官員表示，正在北京訪問的美國財長耶倫，8日將在北京與中國副總理何立峰會面。彭博社也報道，據美國財政部官員稱，耶倫8日會晤何立峰，兩人將共進晚餐。

美國官員並表示，氣候及金融是美國與中國"明顯有可能"合作的領域。