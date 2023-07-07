剛果(金)和中企CMOC爭端結束

RFI原材 / 關鍵金屬

非洲 – 在非洲，剛果（金）與中資企業CMOC之間歷時一年的爭端結束。

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鈷是新興產業發展的一種重要金屬資源。剛果民主共和國（RD Congo）供應全球製造手機和電動汽車電池所需用鈷量的70%。

-- 剛果（金）銅鈷礦區有庫存超萬噸 -

據本台法廣（RFI）法文網«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在今天2023年07月07日星期五的最新報道，金屬鈷的市場價格再過一年重挫65%，從之前的每斤（livre）40美元跌到了14美元。然而中國企業與其剛果（金）合作夥伴剛果（金）國有礦業總公司吉卡明集團（Gécamines）之間的糾紛剛剛結束，讓市場擔心鈷的價格將繼續探低。

RFI Image / Afrique : RD Congo - au siège de la Gécamines à Lubumbashi. (illustration) © RFI/Sonia Rolley

在位於剛果（金）東南部的豐谷魯美（TFM-Tenke Fungurume Mining）銅鈷礦區，成堆地積壓了數以萬噸的陰極銅（cathodes de cuivre）和細鈷粉（poudre de cobalt）。這裡是當今世界最重要的礦區之一，佔全球鈷產量的15%。

-- 剛果（金）擔憂拋售造成市場崩潰 -

擁有這一礦區80%產權的中國企業Cmoc在一年前被禁止對外出口，原因是它們被控低估了礦區里的儲量，由此減少了應該給剛果（金）國家繳納的稅收。在經歷了歷時9個月的凍結後，剛剛達成了一項共識。這裡的出口即將恢復。然而這裡所堆積的鈷的數量已經高達13000噸，佔全球去年產量的7%。中方人員認為，當前情況對鈷價不會有影響。但在金沙薩，有人並不持相同的觀點。

RFI Image / RD Congo : Tenke Fungurume Mining (TFM) est l'un des plus grands producteurs de cuivre et cobalt au monde. Ici, la premières centrale photovoltaïque en construction dans la zone de Fungurume, dans le Katanga, en RDC. (illustration) © Denise Maheho/RFI

有分析人士認為，清理庫存大約需要10個月的時間。這麼做造成鈷價進一步下滑的可能性不大，但會延長價格低迷的時期。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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