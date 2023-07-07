RFI原材 / 關鍵金屬
剛果(金)和中企CMOC爭端結束
非洲 – 在非洲，剛果（金）與中資企業CMOC之間歷時一年的爭端結束。
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鈷是新興產業發展的一種重要金屬資源。剛果民主共和國（RD Congo）供應全球製造手機和電動汽車電池所需用鈷量的70%。
-- 剛果（金）銅鈷礦區有庫存超萬噸 -
據本台法廣（RFI）法文網«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在今天2023年07月07日星期五的最新報道，金屬鈷的市場價格再過一年重挫65%，從之前的每斤（livre）40美元跌到了14美元。然而中國企業與其剛果（金）合作夥伴剛果（金）國有礦業總公司吉卡明集團（Gécamines）之間的糾紛剛剛結束，讓市場擔心鈷的價格將繼續探低。
在位於剛果（金）東南部的豐谷魯美（TFM-Tenke Fungurume Mining）銅鈷礦區，成堆地積壓了數以萬噸的陰極銅（cathodes de cuivre）和細鈷粉（poudre de cobalt）。這裡是當今世界最重要的礦區之一，佔全球鈷產量的15%。
-- 剛果（金）擔憂拋售造成市場崩潰 -
擁有這一礦區80%產權的中國企業Cmoc在一年前被禁止對外出口，原因是它們被控低估了礦區里的儲量，由此減少了應該給剛果（金）國家繳納的稅收。在經歷了歷時9個月的凍結後，剛剛達成了一項共識。這裡的出口即將恢復。然而這裡所堆積的鈷的數量已經高達13000噸，佔全球去年產量的7%。中方人員認為，當前情況對鈷價不會有影響。但在金沙薩，有人並不持相同的觀點。
有分析人士認為，清理庫存大約需要10個月的時間。這麼做造成鈷價進一步下滑的可能性不大，但會延長價格低迷的時期。
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