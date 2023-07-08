法國人權特使對香港當局重金懸賞追殺異議人士表示擔憂  709八周年北京對人權律師打壓有增五無減

香港/人權

香港當局向全球懸賞通緝 包括前立法會議員羅冠聰等八名異議人士引發國際社會廣泛擔憂，法國人權大使周五發表聲明對此表示擔憂，此外，709事件八周年前夕，國際特赦發表聲明，呼籲中國關注中國異議人士處境。

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繼美國，澳大利亞，歐盟等政府公開發表聲明之後，法國外交部人權特使德爾菲娜··波里恩（Delphine Borione）7月8日發推文表示法國對當局宣布向8名居住在海外的香港民主運動人士發出逮捕令深表關切。她說，這一事態發展進一步威脅到香港人在特區內和海外行使基本自由的權利，她重申了法國對香港"一國兩制 "原則和港人基本權利的尊重，尤其是言論自由，這是香港得以繁榮的根基。法國呼籲中國當局尊重其國家和國際承諾，停止對民主和人權活動家的一切形式的壓力。

另據英國媒體報道，流亡倫敦的香港前立法會員羅冠聰向英國媒體表示擔心由於香港政府重金懸賞，擔心自己會遭到綁架。

此外，2023年的7月9日是中國大規模拘捕維權律師以及人權活動人士的八周年的紀念日，八年之後，仍然有許多人權律師及家屬遭受迫害無法執業、被限制出境、被非法拘禁、非法審判、被酷刑… 他們是余文生，江天勇，王全璋，李和平、謝陽、唐吉田、郭飛雄…等等。

余文生夫婦在歐盟委員會主席馮德萊恩以及法國總統馬克龍訪問北京期間遭到警方拘押，並在隨後被正式批捕，留下他們的未成年兒子獨自在家。

李和平律師一家在北京遭到驅趕之後強迫搬家並且遭到死亡威脅，日前他們在前往泰國的途中遭到警方截回，他們被禁止出境。

王全璋一家連續三個月遭到無端驅趕，甚至被斷水斷電長達20多天。

國際特赦組織呼籲 中國 當局必須停止對人權律師和為人權發聲者的鎮壓。