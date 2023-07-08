烏克蘭承諾不會將集束彈藥用於俄羅斯境內

烏克蘭/集束彈藥/聯合國/美國

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫周六(7月8日）對美國決定向烏克蘭提供集束彈藥表示歡迎，稱將有助於烏克蘭奪回被佔領土，烏克蘭同時承諾不會將集束彈藥用於俄羅斯境內。聯合國秘書長及西班牙、加拿大等國表示反對在戰場上使用集束彈藥。

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美國周五宣布，為了協助烏克蘭對佔據其領土的俄羅斯軍隊發動反攻，將向烏克蘭提供遭到廣泛禁用的集束彈藥。

路透社報導，烏克蘭防長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）周六在推特發文表示，這些集束彈藥將"協助拯救烏克蘭士兵的生命"，烏克蘭並承諾將嚴格追蹤紀錄這類武器的的使用，並與夥伴國家交換資訊。

雷茲尼科夫稱："我們的立場很簡單——我們有必要解放暫時遭到佔領的國土、拯救我們人民的生命。"

他並表示："烏克蘭只會把這些軍火用在解除國際承認的烏克蘭領土遭到佔領狀態，而不會用在獲得正式承認的俄羅斯領土上。"

全球有100多個國家禁用集束彈藥，這種武器不僅會釋放大量較小的子炸彈，在一片廣大區域無差別殺人，且其中未爆彈構成的危險也可能綿延數十年。

美國白宮國家安全顧問沙利文周五向媒體解釋提供烏克蘭集束彈藥的理由。他表示："我們承認，集束彈藥的未爆彈構成平民傷害風險。但如果因烏克蘭沒有足夠火砲，而讓俄羅斯的部隊和戰車輾壓烏克蘭陣地、佔領更多烏克蘭領土、征服更多烏克蘭平民，同樣也會構成龐大的平民傷害風險。"

雷茲尼科夫周六並指出，烏克蘭軍隊不會在都市地區使用集束彈藥，只會用於"突破敵人防線"。

俄羅斯、烏克蘭和美國都沒有簽署國際"集束彈藥公約"（Convention on Cluster Munitions），這項公約禁止生產、儲備、使用和轉移這種武器。

法新社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）周六則透過聲明表示，美國決定提供烏克蘭集束彈藥"是絕望之舉"。

另外，"集束彈藥公約"簽署國西班牙周六表示反對美國的決定。西班牙國防大臣羅夫萊斯周六表示，西班牙向烏克蘭做出了堅定承諾，但同時也承諾某些武器和炸彈在任何情況下都不能向他國提供。

英國首相蘇納克周六表示，英國也是禁止生產及使用集束彈藥的國家。"英國將繼續儘力支持烏克蘭反擊俄羅斯的非法入侵"。

加拿大總理重申反對這類武器。加拿大政府周六在一份聲明中稱，加拿大不支持使用集束彈藥，並努力阻止這類武器對平民特別是兒童的傷害。

聯合國秘書長副發言人哈克也表示，聯合國秘書長古特雷斯不希望在戰場上繼續使用集束彈藥。哈克表示，古特雷斯支持15年前通過的《集束彈藥公約》，他希望各國能夠遵守這一公約的條款，古特雷斯不希望在戰場上繼續使用集束彈藥。