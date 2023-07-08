烏克蘭獲得集束炸彈 以毒攻毒？

俄羅斯侵烏戰爭

美國同意向烏克蘭提供期待已久的集束炸彈後，引發許多人權團體的批評，他們的理由是這一“臟彈”會造成無區別傷害的後果，一旦使用後患無窮，這也就是除了美、俄、中、以色列、敘利亞少數國家外，全球130多國在禁止使用集束炸彈的『奧斯陸條約』簽名的主要理由。

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法國也『奧斯陸條約』的簽約國，但在白宮宣布作出向烏克蘭提供集束炸彈的“艱難的決定”之後表示，法國始終不渝地遵守『奧斯陸條約』，但是“理解”美方的決定，認為這是美國希望藉此幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的非法侵略時行使其“合法的自衛權”。

如果說人權團體的擔憂有道理的話，俄羅斯要毀滅烏克蘭的瘋狂意志更讓人恐怖，俄羅斯自從侵烏以來日甚一日對烏克蘭不區分燒殺、轟炸，動用“啞彈”率據指高出40%的集束炸彈對烏克蘭狂轟濫炸。

烏克蘭與美方達成文字承諾，烏克蘭國防部長周六表示，集束炸彈烏方僅在俄羅斯佔領區使用，而不會在俄羅斯使用。“烏克蘭的立場很簡單，解放我們暫時被敵人佔領的土地，拯救我們的人民!”烏克蘭還保證，將嚴格記錄使用情況以及使用地點，以備戰後優先進行排雷。烏克蘭還保證向盟友報告這類彈藥的使用情況及有效程度。

集束炸彈的威力是巨大的，美國改進型集束炸藥具有雙重用途：殺傷人員和反坦克。可以地毯式消滅敵軍，癱瘓機場以及在廣大地區布雷阻礙敵軍前進。

美國國家安全顧問沙利文周五在解釋美國為什麼會向烏克蘭提供集束炸彈時表示，我們承認集束炸彈會因個別子彈藥未爆炸可能給平民帶來危險，但是，現在存在着一個巨大的危害平民生命的危險是，因為烏克蘭不具備足夠的大炮，俄羅斯軍隊和坦克有可能繼續在烏克蘭領土上暢行無阻，繼續佔領更多的烏克蘭土地，迫使更多的烏克蘭人民屈服。

華盛頓郵報報道，美國向烏克蘭提供的集束炸彈M864是1987年服役美軍的155毫米口徑炮彈，二十年前美國五角大樓公開其啞彈率為6%，後來的改進型啞彈率僅為2.35%。五角大樓發言人萊德表示，美國將向烏克蘭提供啞彈率最低的彈藥，據指，2020年進一步改進的集束炸彈，最新測試啞彈率低於1.2%。

法國有影響力的大報『世界報』在其題為“向烏克蘭運送集束炸彈：危險的升級”社評中認為，華盛頓向烏克蘭提供這種武器事實上“超越了倫理界限”，主要的理由是這種威力巨大的炸彈的重大缺陷就是在其撞擊時如未爆炸，將會持久地危害所觸及地區，無區別打擊平民。

該報認為提供集束彈藥的危險是顯而易見的。因為戰爭是在烏克蘭境內進行的，烏克蘭平民將長期暴露在彈藥中，而這些彈藥將對使用過的地方的重建產生持久影響。”

世界報社評稱，正如白宮所承認的那樣，正在進行的常規戰鬥的強度已經使美國的儲備緊張到為交付這些有爭議的彈藥鋪平道路的地步，以抗衡俄羅斯在火炮方面的優勢。但是這樣一來，華盛頓也邁出了危險的一步。

俄羅斯對敘利亞政權在2013年對其人民使用化學武器的態度表明，當其利益受到威脅時，與民主國家不同，莫斯科在進行戰爭時絕不會有任何底線，更無道德考量。俄羅斯在過去四分之一世紀里在許多戰區進行的系統性打擊居民區的戰略也證明了這一點。

世界報社評的結論雖然沒有明言，字裡行間流露出烏克蘭使用集束炸彈是被逼迫的結果，該報說，今天，俄羅斯正使烏克蘭日復一日、夜復一夜地陷入恐怖之中。俄羅斯這種毫無道德考慮的恐怖策略使關於集束炸彈的濫殺性質的辯論幾乎變得非常次要。普京決定轟炸式不區分軍事目標和平民。當平民被擊中時，它是故意的。因此，這場針對烏克蘭城市的懦夫的戰爭是克里姆林宮的主人所犯下的最明顯的戰爭罪行。