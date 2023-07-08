美國財長耶倫：面對氣候變化，北京與華盛頓的合作“至關重要”

美國/中國

周六在訪問北京的第二天，美國財長耶倫表示，中美之間的合作對於資助應對氣候變化“至關重要”。 她宣稱：“作為世界上兩個最大的溫室氣體排放國、和最大的可再生能源的投資者，我們既有共同的責任，也有能力引領潮流”。並強調：儘管雙邊關係緊張，但這仍是華盛頓保持關鍵合作的領域。

2023年7月7日星期五，在中國北京，美國財長耶倫（Janet Yellen）在與美國商界人士舉行的圓桌會議上發言，美國駐華大使尼古拉斯-伯恩斯坐在一旁。

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法新社指出，耶倫的訪問是在美國國務卿布林肯訪華幾周後進行的，這是拜登政府在因新冠危機而與中國幾乎完全隔離三年之後，恢復與北京的實際接觸所做的努力。 周六，耶倫在一個專家圓桌會議上表示：“氣候變化是全球挑戰清單上的第一位，美國和中國必須共同努力應對這一生存威脅。”

美國財長堅稱：“我相信美國和中國在氣候變化融資方面的持續合作至關重要”。自 2021 年上任以來，首次訪問北京的耶倫還斷言：“應對氣候變化的資金必須是有效目標”，她還呼籲中國支持綠色氣候基金等多邊機構。

去年夏天，中國暫停了氣候談判，以抗議美國前眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣。 但現在有跡象表明出現了和緩：周五，美國國務院一位官員表示，美國氣候特使克里即將訪問中國，討論與北京合作應對氣候變化的可能性。

法新社的報道指出，更廣泛地說，耶倫在周五與中國總理李強的會晤中打出了安撫牌，強調北京和華盛頓在經濟和金融問題上直接溝通的重要性，同時也在債務等全球挑戰上聯手合作。 中國社會科學院專家指出，這次會議無疑為她接下來的訪問“定下了基調”。

周六，美國財長還將會見女性經濟學家和負責經濟問題的副總理何立峰。 社科院專家預測說，在這些會晤中，耶倫應該能夠討論更具體的主題，例如宏觀經濟和技術出口。 美國智庫德國馬歇爾基金會 (GMF) 的林賽·戈爾曼 (Lindsay Gorman) 表示，問題在於，過度負債和氣候合作等“屬於全球挑戰的主題”是否會被放在議程的首位。

周五，耶倫還會見了美國在華公司的負責人。在兩個大國之間地緣政治緊張的背景下，他們向耶倫表達了對商業環境日益不確定的擔憂。 中國美國商會會長邁克爾-哈特對法新社記者說：“任何有助於改善美中關係的事情，首先將有助於這裡的企業和投資環境，其次，將為我們提供更多合作機會。”