耶倫會晤中國副總理 強調公平競爭密切溝通避免誤解

美國/中國/美中關係

正在北京訪問的美國財政部長耶倫周六(7月8日）與中國副總理何立峰舉行會晤。耶倫表示，美中應就特定經濟做法的疑慮"直接"溝通，儘管兩國關係緊張，耶倫仍呼籲世界兩大經濟體之間加強合作。耶倫表示，必須公平競爭並密切溝通，以避免誤解。

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法新社稱，美國財長耶倫這次為期四天的訪問是在國務卿布林肯訪華幾周後進行，標誌着拜登政府希望穩定這兩個世界主要經濟體之間的緊張關係。

耶倫周六與中國副總理何立峰舉行會晤，她指出去年美中雙邊貿易創紀錄，證明兩國經貿關係緊密相連。

耶倫在釣魚台國賓館向何立峰表示說："（中國）有充裕的空間讓美方企業參與貿易和投資。如果對特定經濟做法有疑慮，我們應該直接進行溝通。"

何立峰迴應說，中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月會晤後，中美努力改善關係，但遭到"意外事件"阻礙，使北京感到遺憾。

何立峰並稱，美中"兩國元首達成的共識，在落實過程中存在一些問題"。

路透社報導，耶倫則表示："在複雜的全球經濟形勢下，兩大經濟體迫切需要就應對各種挑戰，密切溝通和交換意見。"

耶倫說，這樣做可以"幫助雙方更全面了解全球經濟前景，並做出更好的決策來加強我們的經濟"。

儘管有關美中經濟脫鉤的說法甚囂塵上，但最近的數據顯示，中美兩國貿易關係基本穩固，去年雙向貿易額達6900億美元。

耶倫並重申她的觀點，即美國在與中國的關係中，並不尋求"贏家通吃"的做法或經濟優勢，而是希望確保有基於"一套公平規則"的良性競爭，使兩國均可長期受益。