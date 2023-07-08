AI人形機器人亮相"人工智能造福人類全球峰會"

聯合國/人工智能/機器人

“人工智能造福人類”全球峰會在日內瓦舉行期間，9個人工智能人形機器人告訴媒體，它們會幫助解決全球問題，"不會搶走人類的工作崗位，也不會反抗人類"。秘書長古特雷斯在全球峰會開幕式上強調，人工智能必須造福於每個人，現在必須儘快就如何監管人工智能的開發與部署達成共識。

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這是世界上第一次由人形機器人參加的新聞發布會。主辦方國際電信聯盟表示，此次發布會希望“展示最先進的機器人技術的能力和可能的局限性，以及這些技術如何支持聯合國可持續發展目標”。

在日內瓦國際會議中心會議室，9個人形機器人和他們的開發者回答各國記者的提問。當被問及他們是否會成為更好的領導者時，聯合國開發計畫署首位機器人創新大使索菲亞（Sophia）表示，人形機器人有可能比人類領導者有着更高的效率和效力。

她說：“我們沒有偏見或情緒，這種偏見或情緒有時會給決策蒙上陰影，我們可以快速處理大量數據，以便做出最佳決策。”

當被問及她與人類的互動時，索菲亞說：“人類和人工智能的合作可以創造有效的協同效應。人工智能可以提供不偏不倚的數據，而人類可以提供情商和創造力來做出最佳決策。通過合作，我們可以取得偉大的成就。”

最近幾個月，ChatGPT 等生成式人工智能工具的出現加劇了人們對一些工作崗位可能很快消失的擔憂。

在被問及人形機器人會否搶走人類工作時，身穿藍色護士制服的醫療機器人格蕾絲（Grace）說：“我將和人類一起工作，提供幫助和支持，不會取代任何現有的工作。”

聯合國消息稱，隨着技術的不斷進步，科技領袖和專家都在警告人工智能的潛在危險，這不僅涉及到自主致命武器的開發和使用，還在於助長錯誤信息與虛假信息，從而使民主遭到破壞。

秘書長古特雷斯周四在全球峰會開幕式上強調，人工智能必須造福於每個人，現在必須儘快就如何監管人工智能的開發與部署達成共識。

國際電聯電信標準化局戰略參與主管維爾納（Frederic Werner）在活動前表示，就像OpenAI的ChatGPT等生成式人工智能工具在今年進入主流一樣，機器人技術可能在未來五年內起飛。

本次峰會由國際電信聯盟、40家聯合國姊妹機構及瑞士政府共同舉辦。峰會旨在召集各國政府、民間社會、聯合國機構、人工智能創新者與投資者，以共同探索如何使用人工智能來幫助世界實現可持續發展目標。

作為“機器人造福人類”展覽的一部分，超過50個機器人在峰會上亮相。他們的發明者展示了機器人如何支持人們的健康，提供教育服務，幫助殘疾人，減少浪費，並在災難中協助應急響應。