佛州州長德桑蒂斯：如果當選總統將取消中國最惠國待遇

美國/中國/美中關係

爭取代表共和黨參加2024年美國總統大選的佛羅里達州長德桑蒂斯周日(7月9日）表示，如果他勝選入主白宮，將採取行動撤銷中國的"永久正常貿易關係"地位，即所謂"最惠國待遇"。德桑蒂斯並稱中國是"美國面對的頭號地緣政治威脅"。據紐約時報報道稱，從各項數字來看中美關係，雙方雖競爭激烈但彼此不可或缺。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，德桑蒂斯周日接受"福克斯周日新聞"（Fox News Sunday）訪問時說："我贊成這麼做(取消中國最惠國待遇）。我想我們可能需要國會配合，但我會採取適當的行政措施，以期能夠讓我們朝那個方向進行。"

美國國會參議院2000年表決通過給予中國最惠國待遇，當時中國準備加入世界貿易組織（WTO）。要取消中國的最惠國待遇，也必須獲得國會批准。

美中兩國關係已緊張多年，原因在於多項關係到國家安全的議題，包括台灣、美國對先進科技的出口限制、中國國家主導的工業政策、人權問題、新冠病毒溯源和貿易關稅等。

德桑蒂斯在受訪時也指出，中國是"美國面對的頭號地緣政治威脅"。

在共和黨總統候選人提名之爭中，前總統特朗普聲勢居首，德桑蒂斯排名第2，但差距甚大。

另據紐約時報報道，從各項數字來看中美關係，雙方雖競爭激烈但彼此不可或缺。

報道稱，中美在國家安全和經濟競爭方面的競爭日益激烈，美國領導人時常將中國視為其最大的長期挑戰者；然而，世界上最大的兩個經濟體在許多方面仍然是不可或缺的合作夥伴。

儘管兩國之間的緊張局勢不斷加劇，但雙方貿易仍然極其強勁。中國是美國第三大貿易夥伴，僅次於加拿大和墨西哥。去年，美國從中國進口的商品和服務達到創紀錄的5636億美元。但美國從中國進口的比例一直在下降，這表明一些企業正在與中國切斷聯繫。

中國也是一個主要的出口市場，美國出口的大豆有一半銷往中國。2021年美國對華出口支撐了美國近110萬個就業崗位。

此外，無論是關鍵商品還是日常商品，中國都主導着供應鏈。在鋼鐵、太陽能電池板、電子產品、煤炭、塑料、紐扣和汽車電池領域，中國都是全球最大的生產商，其汽車出口量在短短兩年內翻了兩番，憑藉其在電動汽車領域日益增強的影響力，成為全球最大的汽車出口國。

中國也是美國最大的貸款國之一，持有近1萬億美元的美國債務。美國大企業從中國獲得的收入超過日本、英國和德國獲得的收入之和。

但對於在華開展業務的美國公司來說，前景變得越來越黯淡。美國商會最近對在華美企所做調查顯示，56%的公司表示在2022年無盈利，46%的美國企業認為美中關係將在2023年惡化。