北約開峰會 中國緊張？

中國與北約

北約峰會7月11日在立陶宛首都維爾紐斯 召開，烏克蘭總統澤連斯基期望能夠得到“最好的結果”；而申請入盟的瑞典，希望能夠說服土耳其，掃除入盟的最後障礙；既非北約成員又非親西方國家的中國，對本次北約峰會有何期待？

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登已明確表示，烏克蘭加入北約，一定是在戰後。但烏克蘭會從本次峰會得到西方國家更堅實的安全保障。拜登也在做土耳其總統埃爾多安的工作，為瑞典入盟開綠燈。至於中國，表面上看與北約峰會沒有任何關係，但是，法國『世界報』7月9日發自北京的報道說，其實中國對北約的舉動盯得很緊，還指責北約“把印太國家當作人質”。

該報文章一開始寫道：北京嚴密地注視着即將在維爾紐斯的北約峰會，這是中國與西方關係更加緊張的跡象，首先，斯托爾滕貝格延任北約秘書長，對北京不是一個好消息。中國認為這是華盛頓在背後操縱。7月6號，中國的『環球時報』稱，“美國是北約的主人，而不是領導者”，該文章的標題是：“北約負責人任期延長，表明該集團正在從內部出現裂縫”。

中國更讚賞法國總統馬克龍曾形容的北約已經“腦死亡”，可惜俄羅斯侵烏大大地激活了北約。北京有時描述北約是“冷戰的殘餘”，在其眼中，自從華沙條約組織1991年解散後，北約就失去了存在的理由。世界報分析，不僅僅北約被烏克蘭戰爭喚醒讓中國擔心，而且北約越來越對亞洲事務感興趣更讓中國不安。

2022年，澳大利亞、日本、新西蘭、韓國首次受邀參與馬德里北約峰會，峰會結束後發表公報稱：“我們面臨著來自包括中華人民共和國在內的一些國家的系統性競爭，這些國家破壞我們的利益、安全和價值觀，並試圖破壞基於規則的國際秩序。”

斯托爾滕貝格元月底訪問日韓兩國時解釋為什麼從今以後中國處於北約議事日程的“前頭”，乃是基於這樣的考量：中國在太空、網絡空間的存在，與西方缺乏共同的價值觀，中國在南中國海和在印太地區的“挑釁性”行為，中國積極建造遠程武器，與俄羅斯合作 "越來越密切 "的合作種種，北約不得不如此“重視”。6月份，北約組織宣布以上四國將成為北約的“合作夥伴”。四國領袖預計將出席維爾紐斯峰會。

世界報分析，很明顯，北京對北約與印太四國靠近旨在抵制中國充滿敵意，表明北京情緒緊張的是，中國最高外交官王毅最近釋放出怪誕的評論，他對日韓外長說：“我們到美國去，他們分不清中日韓，我們可能到歐洲去也是一樣。不管你把頭髮染得再黃，鼻子修得再尖，也變不成西方人”。

更根本的是，6月初，在新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長李尚福說，“北約式軍事聯盟在亞太地區的真正目的是要挾本地區國家，打衝突和對抗的牌。這種企圖只會使該地區陷入分裂、爭端和衝突的漩渦”。

世界報認為，對中國而言，最主要的問題仍然是台灣，如果說這座海島與北約沒有正式的官方關係，但台灣空軍軍官吳邦彥中校1月向媒體透露，他曾在2021年在北約設在羅馬的國防學院學習了6個月。他解釋說：“這是一次學術交流，而不是軍事交流”，在新加坡，李尚福重申了北京的觀點："台灣是中國的內部事務"。

此間媒體注意到，無獨有偶？就在維爾紐斯峰會快要開幕的前幾天，7月6日，中國國家主席習近平前往江蘇，視察中國人民解放軍東部戰區。他說，我們不僅要 “提高軍隊打勝仗的能力”，而且必須 “敢打、會打，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。”

此外，兩艘俄羅斯軍艦已於周三抵達上海，它們將在那裡與中國海軍進行為期一周的聯合演習，“以維護該地區的和平與穩定”。演習將於7月11日北約峰會開幕之日結束。