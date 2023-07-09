南非將召開金磚峰會 被通緝的普京會被捕嗎？

金磚國家峰會

儘管國際刑事法院頒布了針對俄羅斯總統普京的逮捕令，南非總統7月9日證實，照舊舉辦由俄、中、印、巴西及南非五國組成的金磚國家峰會。普京會不會在踏上南非領土時冒着被逮捕的風險，引人關注。

南非總統拉馬福薩7月9日證實將舉辦金磚國家峰會，被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普京如果到會，會不會被逮捕？拉馬福薩避免正面回答。

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南非總統拉馬福薩周日對媒體表示，金磚峰會準備工作順利進行。他特彆強調，這次峰會原則上是五國領袖“面對面的現場聚會”。

不過，拉馬福薩沒有說，三月以來被國際刑事法院下令追捕的俄羅斯總統普京是否本人親自出席金磚國家峰會。國際刑事法院以普京犯下驅逐烏克蘭兒童的戰爭罪頒布了拘捕令。

南非目前是金磚國家輪流主席國，按照計畫，第十五屆金磚國家峰會將於8月22-24日在約翰內斯堡舉行。

南非總統在南非國大黨會議間隙針對媒體詢問表示，這是金磚國家領袖實體出席的峰會，“三年來，金磚峰會都是虛擬峰會，這次，我們承諾舉行一次我們可以彼此直視的峰會。”

作為國際刑事法院成員國，當俄羅斯總統普京出現在其領土時，南非有義務執行逮捕令。顯然，一直拒絕譴責俄羅斯侵烏的南非當局正面臨外交困局。

南非媒體刊載的非經證實的流言稱，南非尋求把本屆峰會挪到中國去開，從而避免逮捕普京。

南非曾有官員表示，參加國際會議的都享有豁免權，但專家認為，國際刑事法院的多項判決顯示，在國際法庭面前，即使是現任國家元首也沒有豁免權。依據是『羅馬規約』的法律規定。

南非政府曾面臨同樣的困境，2015年，遭國際刑事法院通緝的蘇丹總統巴希爾前往南非開會，不過，巴希爾趕在南非法院下達逮捕令前離開了南非。南非憲法法院之後裁定南非本應逮捕巴希爾，政府違反了自己國家的法律。這意味着，如果普京踏上南非領土，不逮捕普京將違反國際法和南非法律。

目前看來，普京是否去南非開會，如果他出現在南非領土，南非當局是否下決心逮捕他，仍然是一個懸案。

作為非洲的外交強國，南非一如中國宣稱對俄烏戰爭持“中立”立場。南非總統拉馬福薩表示已與普京多次通話。上個月，拉馬福薩率領非洲代表團試圖調停俄烏戰爭，但毫無結果。烏克蘭總統澤連斯基不接受在侵略者未撤出國土前與之談判的建議，

二月份，南非與俄羅斯和中國一道，在南非海岸舉行聯合軍事演習，引起西方國家“嚴重關切”。

南非與俄羅斯的關於始於南非種族隔離時期，克里姆林宮支持國大黨反對種族主義的鬥爭。