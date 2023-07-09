埃爾多安與拜登將在北約峰會期間舉行雙邊會談

美國/土耳其/北約

土耳其總統埃爾多安周日(7月9日）與美國總統拜登通電話，"就瑞典加入北約等問題進行討論"，兩國領導人同意將在維爾紐斯北約峰會上舉行面對面會談，就土耳其和美國雙邊關係以及地區問題等交換意見。拜登抵達英國展開歐洲之行，將出席北約峰會表態團結力挺烏克蘭。拜登稱：俄烏戰爭須先結束，烏克蘭才能加入北約。

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法新社報道，土耳其總統府周日在一份聲明中稱，埃爾多安與拜登周日舉行的電話會談，除了討論瑞典北約成員國資格，還談及向土耳其交付美製F-16戰機事宜。

土耳其總統府的聲明稱，注意到將向土耳其提供F-16戰機要求與瑞典加入北約相關聯是"不正確的"，埃爾多安還是感謝美國總統拜登對土耳其F-16戰機請求的支持。

而美國總統拜登周日啟程訪問歐洲三國，重要行程是參加立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會，"展現北約雖尚未接納烏克蘭入盟，但將力挺烏克蘭反抗俄羅斯入侵"。

路透社報導，拜登從德拉瓦州的多佛空軍基地出發後，首站前往倫敦，周一將會晤英國首相蘇納克，然後前往溫莎城堡拜訪英國國王查爾斯三世。

拜登隨後將轉往立陶宛首都維爾紐斯，出席11日與12日的北約國家領導人峰會。

拜登行前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，烏克蘭還沒準備好加入北約，首先要俄羅斯侵略烏克蘭戰爭結束，北約才能考慮接納烏克蘭為成員國。

拜登向CNN表示，雖然討論烏克蘭立即加入北約還為時太早，但美國及北約盟國會繼續向烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭軍隊提供結束俄羅斯侵略戰爭所需的安全與武器。

拜登說："我覺得在目前的戰爭期間，北約現在對是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。"

拜登表示，"現在讓烏克蘭加入北約將意味北約會與俄羅斯開戰"。

拜登說："我認為我們必須為烏克蘭找到一條合理的道路，使烏克蘭有資格加入北約。"