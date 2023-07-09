澤連斯基希望在北約峰會上"爭取最好結果"

烏克蘭/波蘭/北約

烏克蘭總統澤連斯基周日(7月9日）表示，希望在即將舉行的北約峰會上"爭取最佳成果"，烏克蘭期望維爾紐斯北約峰會能就烏克蘭加入北約發出明確訊號。波蘭總統杜達在北約峰會前訪問烏克蘭強調團結的必要性。

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法新社報導， 這次北約峰會是在烏克蘭軍隊在前線開始反攻後一個多月舉行，由於缺乏空軍力量和火炮彈藥，面對俄羅斯強大的防線，烏克蘭軍隊迄今為止僅取得了有限的進展。

澤連斯基周日在烏克蘭西部盧茨克會見波蘭總統杜達後表示，兩國領導人同意在定於11日至12日在立陶宛舉行的峰會上“共同努力，為基輔爭取最好的結果”。

波蘭是最堅定支持烏克蘭的北約國家之一，波蘭曾表示希望其他北約成員國提供烏克蘭"安全保證"。杜達周日表示，"我們團結一致將會更加強大"。

澤連斯基與北約秘書長斯托爾滕貝格都承認，在戰爭結束前，烏克蘭不太可能如願加入北約，但烏克蘭要求在此次北約峰會上得到各國的"安全承諾"。

美國總統拜登周日啟程前往歐洲訪問前表示，，"現在讓烏克蘭加入北約將意味北約會與俄羅斯開戰"；拜登稱，在目前戰爭期間，北約現在對是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。

波蘭總統杜達在北約峰會前訪問烏克蘭強調團結的必要性。

烏克蘭總統澤連斯基表示，他在活動中與波蘭總統杜達就即將在維爾紐斯舉行的北約峰會進行了“簡短但非常實質性”的討論。澤連斯基在推特上發帖稱，“我們同意共同努力，為烏克蘭爭取最好的結果。

法新社報導，杜達周日與澤連斯基一同紀念第二次世界大戰時期烏克蘭民族主義者殺害波蘭人的"沃里尼亞（Volhynia）大屠殺"80周年。

雖然俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，波蘭堅定支持烏克蘭，但沃里尼亞慘案的陰影仍持續籠罩兩國關係。

歷史學家稱，當年共有數以萬計的波蘭人喪生；波蘭史家則說，也有多達1萬2000名烏克蘭人死於波蘭的報復。

電視台畫面顯示，澤連斯基與杜達在盧茨克市一座教堂的儀式中悼念當年死難者。

杜達的辦公室與澤連斯基都在推特（Twitter）發文稱："讓我們一起悼念沃里尼亞的所有無辜受害者！記憶使我們團結在一起。"