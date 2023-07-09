達賴喇嘛: 中國"正式或非正式"地與我聯繫 我持開放態度

達賴喇嘛/中國

達賴喇嘛說：今天，中國意識到，西藏人民的精神非常強大。為了處理西藏問題，他們希望與我聯繫。我總是對討論持開放態度。

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據《印度斯坦時報》7月8日報道，西藏精神領袖達賴喇嘛在訪問德里和拉達克之前，在達蘭薩拉接受記者採訪時表示，他願意就西藏人的問題與中國進行會談。他說，中國人"官方或非官方"希望與他聯繫。

達賴喇嘛說，"我總是願意談。現在中國也意識到西藏人民的精神是非常強大的。因此，為了處理西藏問題，他們希望與我聯繫。我也準備好了"。

當被問及他是否希望與中國恢復會談時，達賴喇嘛說："我們不是在尋求獨立，我們從多年前就決定，我們將繼續成為中華人民共和國的一部分......現在中國正在發生變化。中國人，不管是官方的還是非官方的，都想和我接觸"。

這位西藏精神領袖說，我出生在西藏，我有這個名字達賴喇嘛，但除了為西藏的事業工作外，我一直在為所有眾生的福祉工作。我已經做了我能做的一切，沒有失去希望，也沒有讓我的決心動搖。

剛在7月6日慶祝88歲生日的達賴喇嘛說，"我對任何人都不生氣，甚至對那些在西藏問題上採取強硬態度的中國領導人也不生氣。事實上，中國在歷史上是一個佛教國家，我在訪問期間看到的許多廟宇和寺院就證明了這一點。"

達賴喇嘛說，"我相信西藏文化和宗教的知識可以使整個世界受益。然而，我也尊重所有其他宗教傳統，因為它們鼓勵其追隨者培養愛和同情心"。他繼續說："根據我自己的夢想和其他預測的跡象，我預計會活超過100年。迄今為止，我一直在為他人服務，並決心繼續這樣做。請在此基礎上為我的長壽祈禱"。