中國控制着世界運轉所依賴的礦物：以據此警告美國

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華爾街日報認為，中國上周決定限制出口用於半導體、太陽能電池板和導彈系統的兩種礦物，這不僅僅是一種貿易層面的行動，還表明中國有意願利用其在世界礦產資源方面的主導地位來撼動西方供應鏈。

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中國上周決定限制出口用於半導體、太陽能電池板和導彈系統的兩種礦物，這不僅僅是一種貿易層面的行動。此舉還提醒人們注意中國在世界礦產資源方面的主導地位，也是就中方有意願在與美國日益升級的抗衡中使用這些資源發出預警。

世界上大約三分之二的鋰和鈷是在中國加工的；鋰和鈷是生產電動汽車至關重要的原材料。此外，全球近60%的鋁以及80%的多晶矽都源自中國；鋁也用於電動汽車電池，多晶矽是一種可用來生產太陽能電池板的材料。中國對於一些關鍵技術會用到的稀土礦物有着更大掌控力，比如打造智能手機觸摸屏和導彈防禦系統；據國際能源署(International Energy Agency)的數據，中國的稀土精鍊量在全球總精鍊量中佔比90%。

此外，中國企業常常控制着並非在國內進行的加工。例如，全球鎳供應不僅有很大一部分直接來自中國，另有相當大的比例受中方控制，由中國公司在印尼、巴布亞新幾內亞等地精鍊。

上周五，美國財政部長耶倫(Janet Yellen)告訴在華美企，拜登(Joe Biden)政府仍在評估中國上周一宣布的限制鎵和鍺出口的決定，但中方此舉是提醒人們要意識到供應鏈多元化的重要性。

在中美之間的大國競爭升溫之際，中國對這些礦物的掌控使其有能力對西方能源轉型、芯片製造和國防工業造成潛在破壞。例如，中國若限制鋰或鈷的出口，將重創非中國的汽車製造商，使電動汽車電池的生產陷入混亂。中國短期內不太可能採取這種極端措施，尤其是考慮到國內企業也可能受到波及，但專家們說，這些措施並沒有被排除在外。

中國政府上周一宣布限制鎵和鍺的出口之前，美國在去年10月份採取了限制中國購買先進製程芯片製造設備的措施。預計中國限制鎵和鍺出口之舉將加大西方國家開發替代礦物資源的緊迫性。

拜登政府已將減少美國對中國礦物的依賴作為優先事項，主要措施是其標誌性的綠色投資計畫，即《通脹削減法案》(Reduction Act)。這項在2022年頒布的法律為使用在美國及其友好國家開採和提煉的礦物的電動汽車電池提供補貼，此舉旨在建立避開中國的供應鏈。

美國總統拜登上周四在一條推文中說，中國主導關鍵產品所需原材料的生產已經太久，美國正與盟友合作，將動力電池供應鏈遷回國內。

美國的另一項法律，2021年通過的《基礎設施投資和就業法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act)將撥款數以百萬計美元，以促進關鍵礦產的開採，並授權聯邦政府為增加國內資源供應的項目提供貸款。

華爾街日報稱，隨着美國等西方國家尋找新的礦物來源，中國正在進一步鞏固其地位。長期以來，中國礦產商在從剛果民主共和國提取和精練鈷方面發揮了巨大作用。剛果民主共和國是全球最大的鈷供應國，鈷是電動汽車電池原料。過去幾年，中國企業在印尼建立了工廠，在加工鎳的同時，也從鎳礦中回收鈷，從而擴大了對鈷資源的控制。印尼去年的鈷產量幾乎增長了三倍，超過俄羅斯成為全球第二大鈷供應國，而中國公司是印尼鈷礦開發中的主力軍。此外，中國公司還加強了在非洲和拉丁美洲的鋰開採和提煉活動。

該報警告說，真正的災難情景將是中國在礦產品方面試圖對西方公司施加廣泛限制。在過去曾切斷美國獲取關鍵資源渠道的最大行動是1973年的石油禁運，當時美國加油站排起長隊，全球經濟急劇萎縮。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%9D%80%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%BF%90%E8%BD%AC%E6%89%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E7%9A%84%E7%9F%BF%E7%89%A9-%E5%B9%B6%E5%B0%B1%E6%AD%A4%E5%90%91%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%8F%91%E5%87%BA%E8%AD%A6%E7%A4%BA-7bab0fe0