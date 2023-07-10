中國火箭軍司令被查副司令自殺消息不止

中國/火箭軍/瓦格納兵變

本月 6 日，中國爆發解放軍火箭軍副司令吳國華自殺事件，有傳內部消息稱，解放軍將其死因改為腦溢血猝死。當天，中國國家主席習近平視察東部戰區。而此前，火箭軍司令李玉超傳於6月27日上午被帶走調查。上述消息均傳與俄羅斯瓦格納兵變在中國引發震波有關。

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據新頭殼今天報道稱，本月 6 日，中國爆發解放軍火箭軍副司令吳國華自殺事件，內部消息透露，解放軍卻將其死因改為腦溢血猝死，引發討論的原因正是因為火箭軍內部近期風波不斷，據海軍司令部前中校參謀姚誠爆料，火箭軍現任司令李玉超因其留學美國的兒子涉嫌出賣情報，現已被帶走調查。

有內部消息指稱，多名火箭軍高層將領相繼被帶走調查，包含副司令劉光斌、張振中，前後任司令都相繼捲入風波，已動搖軍心。火箭軍在解放軍中佔據重要地位。如今，習近平大動作整頓軍隊內部，將會引發意想不到的後果。

消息引述美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，習近平擔憂內部軍隊造反可能性，因此自習掌權十多年來，整肅近一百多名高級將領及部隊領袖，針對軍隊高級軍官的清洗可謂史無前例、豪不留情。余茂春分析指出，瓦格納兵變加劇中國對於“黨”此核心原則的絕對信仰和執行，瓦格納一事對中共的啟示，便是中國要加強軍隊中政委制度及洗腦灌輸。

據該報，余茂春近日指出，俄羅斯內部爆發的瓦格納兵變事件，引起中國國家主席習近平開始憂慮在他極權統治下，中國內部是否會出現同樣的造反事件。

此次被調查的李玉超與多名黨政人事關係緊密，一旦遭肅清、嚴懲，將會牽一髮動全身，引發火箭軍內部劇烈動蕩，人人自危，更將導致退役將領不滿。余茂春推斷，中國對於高級軍事人員與外國人士接觸會格外敏感，以防外國勢力滲透解放軍。余茂春形容：“瓦格納事件真正觸動了中共非常敏感的神經。這方面的工作和算計，一定會在解放軍各部門更加深入和加強。”

稍早，自由時報報道稱，在習近平7月6日視察東部戰區的同一天，網傳中國火箭軍副總司令吳國華也於當晚“自殺”，但中國內部通報稱，吳國華是因腦溢血猝死。這是繼火箭軍司令李玉超6月27日上午被帶走調查後，火箭軍再次出事，恐為習近平攻台增添變量。

該報稱，中國火箭軍號稱是中國國家主席習近平的王牌軍，被指是對台威脅主力。

上述消息均沒有見諸於中國官方媒體，也沒有得到官方證實或駁斥假消息。