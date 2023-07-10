中國醞釀啟動新版國企改革 稱要做大做強做優

中國/國企改革

中國媒體報導，新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕，中國鐵建、南方電網等央企正積極部署；專家認為國企“做大做強做優”，已經成為大國博弈格局下增強競爭力的重要方式。

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據中央社今天引述中國證券報消息稱，近期，多家央企披露新一輪國企改革思路。其中中國鐵建近日表示，將緊緊圍繞聚焦高品質發展，實現“一增一穩四提升”的年度總體目標，在更大範圍、更深層次實施新一輪改革深化提升行動，加快培育建設世界一流綜合建設產業集團。

南方電網指出，要以更大力度推進新型電力系統和新型能源體系建設，不斷加強南方區域電力市場建設攻堅力度，更好促進電力資源優化配置，支撐服務雙碳目標實現。

中核集團則強調，將以加快打造世界一流核工業集團為引領，以提高企業核心競爭力和增強核心功能為重點，打造現代新國企、營造公平競爭市場環境持續深化改革，深入實施新一輪國企改革深化提升行動。

三峽集團也表示，將全力以赴謀畫實施好新一輪國企改革深化提升行動，加快完善中國特色國有企業現代公司治理，服務現代化產業體系建設、加快建成世界一流清潔能源集團和國內領先的生態環保企業。

該報稱，中國各地也積極部署新一輪國企改革行動。