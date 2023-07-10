中港文錦渡口岸地面沉降 停北上車檢及旅客出入境 維修料以月計

香港/公路

中港通關口岸之一的文錦渡，昨(9日)晚突然出現地面沉降，須暫停客貨車北上及旅客南北通關。地面沉降原因未明，但有貨運組織人士引述中國口岸辦官員說，預計維修時間「以月計」。受事件影響，客運巴士須改用其他過關口岸以致班次間隔時間須延長一半；貨運亦須改道，但業界表示，由於中國貨車南下未受影響，鮮活食品可如常供港，加上使用文錦渡的跨境貨車佔總量不足兩成，估計封閉通道維修對跨境貨運不會造成太大影響。

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根據網上圖片所見，地面沉降造成文錦渡口岸的聯檢大樓外的北上車道路面突起及凹陷，瀝青地亦斷開，部分車道的更亭亦有東歪西倒和牆身出現裂痕的情況，而上方支柱亦出現變形。 深圳當局昨晚已關閉北上車道，今早更已豎立圍板，並有吊臂車在施工。

事件由深圳市政府口岸辦公室在昨晚公布，指文錦渡口岸入境通關在傍晚 6時出現「地面沉降，存在安全風險」，為確保入境車輛安全，經省有關部門同意，暫停該口岸入境客貨車通關業務，車輛須從深圳其他口岸入境，出入境旅客則可從其他口岸通行。

公告稱，當局已啟動應急處置預案，加緊搶修，搶修完成後將公布恢復通關的時間。不過，公告未有公布何時完成搶修和地面沉降原因。

香港運輸署表示，文錦渡過境客運巴士服務將改經香園圍口岸出境，服務班次將由30分鐘一班調整至約45分鐘一班。其他經由文錦渡前往中國內地的所有跨境車輛，可改經其他陸路過境口岸出境。根據該署網頁資料，中港之間有六個道路過境通道，除上述兩個過境口岸，其餘尚有深圳灣丶落馬洲丶沙頭角及港珠澳大橋口岸。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今早在電台節目表示，早上與口岸辦官員通電話，對方估計，文錦渡口岸北上車道的修復時間以月計，須暫時封閉；南下車道則未受影響，故內地使用文錦渡口岸供港的鮮活類貨車仍然可以來港，加上使用該口岸的跨境貨車佔總量不足兩成，蔣相信，封閉通道維修對跨境貨運應該不會有太大影響。另外，貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手錶示，運送鮮活食品的貨車因改往香園圍口岸，造成塞車，需要等候一個多小時，但仍能同日交收，可說沒有影響。

客運方面，有趕時間乘客轉乘鐵路，已購過境車票者則繼續等待巴士。至於跨境學童方面，有校車公司表示，對接送服務有一定影響，但由於臨近暑假，部分學校日內開始放假，影響不算太大。