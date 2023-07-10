中美經貿或換牽頭人 稱何立峰取代劉鶴

中國/美國/經貿

美國財政部長耶倫訪問中國期間，接見她的中國領導層也成為焦點。中央社今天引述有中國官方背景的“政知見”指出，與耶倫會面的中國國務院副總理何立峰，已取代劉鶴成為“中美經貿中方牽頭人”。

中國副總理何立峰2023年7月8日會見到訪的美國財政部長耶倫 Janet Yellen

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耶倫（Janet Yellen）於6日至9日訪問中國，這是她擔任美財長後首次訪問中國，也是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，在不到3周內第二位訪中的美國內閣高官。

北京青年報微信公眾號“政知見”9日指出，何立峰8日會見訪問中國的耶倫，是何立峰就任國務院副總理後，首次以“中美經貿中方牽頭人”的身份亮相。參加此次會面的，還有中國財政部部長劉昆、中國人民銀行黨委書記、國家外彙局局長潘功勝等。

據該“政知見”指出，今年1月，時任國務院副總理劉鶴以“中美全面經濟對話中方牽頭人”的身份，在瑞士蘇黎世與耶倫舉行了會談。

這顯示何立峰已取代劉鶴成為“中美經貿中方牽頭人”。

據今年6月香港南華早消息，雖然劉鶴已經卸任，但仍然參加涉及經濟範疇的內部會議，而且很有影響力。北京中央領導層希望聽取劉鶴對中國國內經濟政策的看法，以及如何處理與美國的經貿事宜。今次耶倫訪問中國，也曾與劉鶴會面，就全球、美國和中國經濟議題進行非正式會談。