台灣國防部否認美國要求台灣研發生物戰劑

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聯合報今天引述不具名的消息來源指出，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P四實驗室，秘密建立研發病毒的能力，開發生物戰的藥劑。對於這項傳聞，台灣國防部否認，並表示，預防醫學研究所的主要任務是執行傳染性疾病的病原偵查檢驗、防護及治療。有關美國敦促台灣研發生物戰劑的消息，不是事實。

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台灣曾在2022年6月23日與2023年1月9日，兩度由當時的行政院長蘇貞昌主持代號為「南海工作會議」的秘密會議；在2022年那次會議，針對美國要求台灣研發生物戰劑的議題，曾由國防部報告推動的進度。

根據那次秘密會議的紀錄顯示，台灣國防部代表說，依據美國要求台灣研發生物戰劑能力，規畫設置新建「生物安全第四等級實驗室」（P四），國防部已完成規畫，美方將派員協助審查規畫案，國防部將繼續執行。會議主席曾告訴在場官員，P四實驗室與發展無人機，是美國的要求，蔡總統非常重視，請國防部必須依進度，管制執行。

在這場會議的21天前，也就是2022年6月2日，台灣總統蔡英文曾到三峽的「預防醫學研究所」視察，當時引起了媒體注意。台灣國防部過去宣稱，預防醫學研究所只進行生物戰劑的防護工作，但蔡英文視察時，預防醫學研究所卻說，該所具有生物戰劑研發科技的基礎。

2021年10月19日，台灣國防部曾舉行記者會，宣布建立新的P四實驗室，預防醫學研究所所長洪乙仁宣稱，新冠疫情爆發之初，對病毒不是很了解，第一時間在「生物安全第四等級實驗室」分離出病毒，執行病毒培養、鑒定及分析。洪乙仁有關分離病毒，培養病毒的能力，是間接證實了有研發生物戰劑的能力。

至於台灣國防部興建新的P四實驗室，洪乙仁的說法是，現有P四實驗室大約是30年前建設的，已經不符合現行法規；建設新型P四實驗室，是希望能符合國際最嚴格的標準，成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

去年底縣市長選舉民進黨慘敗後，台灣軍方立場轉趨保守。在2023年1月的會議中，台灣國防部認為，研發生物戰劑違反國際公約，不宜進行，會議中做成裁示，向總統府反映軍方的態度，但並沒有下令停止研發生物戰劑。

台灣國防部9日表示，台灣曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，後來雖因國際政治因素，台灣被從公約國除名，但台灣仍將遵守公約的要求，絕不發展、製造、儲存、取得或保有，用於軍事用途的微生物製劑、其他生物製劑或毒素。

行政院前院長蘇貞昌今天(10日)也在臉書否認，說他在媒體所指的日期，都有行政院願會等行程，從來沒有主持所謂「南海工作會議」的秘密會議，這是假訊息，請大家不要相信。