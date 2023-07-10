廣東廉江一幼兒園發生持刀行兇案 6人死亡

中國，社會

中國廣東廉江市一所幼兒園周一（7月10日）早間發生持刀行兇事件，造成六人死亡，一人受傷，死者中包括3名兒童。

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法新社報道援引當地政府發言人說，七名遇受人系 "一名教師、兩名家長和三名學生"，行兇嫌犯已被抓獲。 她沒有說明遇害者的年齡、身份及襲擊者使用何種兇器等信息。

當地警方在一份聲明中說，被拘捕的嫌疑人今年25歲，姓吳。據法廣常駐北京記者拉加德報道說，網絡上流傳的圖片中，這名身穿黑色長褲和淺色T恤的襲擊者被警察推上一輛警車，據稱兇手的動機尚不清楚，但據警方表示，這是一起 "故意傷害 "案件。

官方新聞網報道指，此次襲擊發生在周一早間7點40分左右，所在的廉江市是廣東的一個小鎮。

法新社報道，中國禁止個人擁有槍支，但近年持刀襲擊事件頻有發生。全國各地幾乎都發生過針對學校的襲擊案，促使當局加強對學校周圍的安全措施。去年8月，江西省一所幼兒園發生持刀襲擊，造成3人死亡，6人受傷。2021年4月，一名持刀者襲擊廣西北流市的一所幼兒園，造成兩名兒童死亡，16人受傷。 2018年4月，陝西一名男子持刀殺害了9名放學離校的中學生，該男子此後被判死刑，並在幾個後被執行處決，他稱自己在該校就學時受到騷擾，因而行兇報復。

2017年1月，一名男子用菜刀在廣西一所幼兒園砍傷11名兒童。同樣是使用菜刀，2010年5月，一名48歲的男子在中國陝西漢中一所幼兒園砍殺致死9人，其中7名兒童和2名成人，砍傷至少20人。在此次悲劇後，又發生了四起類似持刀或錘子的襲擊事件，肇事者是聲稱在職業或情感生活中受挫的精神病患者。

拉加德報道指，中國在過去十年裡，動機不明的 "獨狼 "襲擊案共造成約一百名兒童和成人被殺，數百人受傷。行兇者多是男性，他們或被在案發時被當場擊斃，或被抓獲後被判處決，或自殺。每次案發都引發輿論強烈關注和呼籲，試圖尋找導致這些暴力惡行的根本原因。