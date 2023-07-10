指信徒須愛國的香港天主教區主教周守仁獲擢升樞機 常言願當橋樑

香港/政治/宗教

聲言香港教區願擔當橋樑角色丶且是香港回歸以來首名到訪北京的在任天主教教區主教周守仁，獲教宗方濟各（Pope Francis）擢升為樞機，成為香港第四位樞機，日後可參與選舉教宗事宜。至於會否向梵蒂岡反映中港的政治和宗教狀況，周表明，會透過不同方面去處理，認為不一定要十分公開地做。

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快將64歲的周守仁今(10日)早在香港教區堅道總堂接受傳媒訪問時形容，這是一份新使命，期望未來可以協助香港修和，讓港人可以休息丶平靜下來，而年青人則有更多希望，特別是讓曾犯事的年青人重拾前途。但他補充，這需要多方面配合。

綜合香港天主教社會傳播處昨晚公布和外電報道，獲天主教教宗方濟各擢升的21名新樞機，將於9月30日出席於梵蒂岡舉行的擢升儀式，當中包括香港教區主教周守仁。

周守仁今早表示，昨晚獲悉擢升樞機的消息時感到難以置信。翻查資料，周守仁由正式晉牧為主教到正式擢升為樞機，其間不足兩年，是香港有紀錄以來獲最快擢升為樞機的主教。香港首位樞機胡振中，1975年晉牧主教後十三年才獲擢升為樞機；其後的兩名樞機陳日君和湯漢，由主教擢升為樞機分別需時兩年半和兩年零十個月。

周守仁最為公眾所知的是，他在今年4月應中國天主教愛國會主席丶北京教區主教李山邀請率團訪京五天，成為自1994年以還丶香港1997年回歸後首名訪京的在任香港主教，他在離京前向傳媒表示，大家要學習如何既愛國又愛教會，他認為愛國是「應份」(即應該)的，大家都想自己國家好。他又希望兩地教區能有更多的交流和合作，已邀請李山訪港。他的信徒愛國論引起討論，他回港後曾在不同的天主教刊物和傳媒中就此進行解釋。

另據本台了解，周守仁上月底曾到台北主持其中學學弟的神父晉鐸儀式，未知他與當地教會人士交流時有否討論「信徒愛國論」。

其次，按規定，作為教宗治理天主教會主要助手或顧問的樞機，可在80歲前參與閉門選舉新一任教宗事宜，80歲後則可參與選舉前的討論，由於另外兩位在世香港樞機已年逾80歲，故香港方面，將來只有周樞機可與全球一百三十多位樞機一起參與閉門選舉教宗。

周守仁1959年於香港出生，2018年起擔任耶穌會中華省會長，2021年5月獲委任為香港教區第九任主教，同年12月正式晉牧並就任香港主教。