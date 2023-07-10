日本對美國向烏克蘭提供集束彈藥表示理解

日美/烏克蘭戰爭

日本內閣官房長官松野博一在10日的記者會上針對美國向烏克蘭提供集束彈藥的決定指出：烏克蘭局勢迎來關鍵時刻，國際社會必須團結起來反對俄羅斯的侵略，並繼續向烏克蘭提供強有力的支持。

Un militaire ukrainien tient une bombe à fragmentation désamorcée utilisée par l'armée russe, le 21 octobre 2022. 一名烏克蘭士兵手持俄羅斯軍隊使用的已拆除引信的集束炸彈

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松野博一說：美國已得到烏克蘭的保證，所提供的集束彈藥的使用將僅限於烏克蘭國內，並且將避免在市街地區使用，將對平民的傷害限制在最小程度。

松野博一的發言被一部分日本媒體理解為日本對美國向烏克蘭提供集束彈藥表示理解，但是松野又說：“這是美烏兩國間的交涉，我不會發表評論。”

而針對俄羅斯對烏克蘭入侵已過500天，烏克蘭駐日本大使科爾孫斯基10日在東京舉行記者會，他指出：美國宣布向烏克蘭提供的集束彈藥將在戰場上“非常有效”。

他說：“集束彈藥只在戰場上使用，可以有效打破俄羅斯在我國領土上建築的軍事防線。”

科爾孫斯基大使還提到集束彈藥成為未爆炸彈藥的可能性，他說：在使用過集束彈藥的土地上，我們負有排除未爆炸彈藥的責任。

他表示，烏克蘭的和平就是人民重返家園、重建國家，並對日本在掃雷和未來複興基礎設施方面的援助寄以厚望。

他對日本自民黨和公明黨因俄羅斯入侵烏克蘭正在討論放寬防衛裝備出口限制規則表示歡迎，因為這可能會導致日本擴大對烏克蘭的支援。他表示：希望向烏克蘭軍方提供用於反攻的“更重要的裝備”，特別是排雷和反無人機裝備以及電子設備。

世界上有123個國家2008年通過的《奧斯陸集束彈藥公約》（Oslo Convention on Cluster Munitions），兩年後生效，禁止使用集束彈藥，但美國、俄羅斯和烏克蘭沒有批准該條約。